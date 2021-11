Brutte notizie per molti clienti Iliad che si ritrovano a dover fare i conti con un’amara sorpresa. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Sempre più persone, complice anche l’impatto del Covid sulle nostre esistenze, decidono di comunicare con amici e parenti grazie ai vari servizi messi a disposizione dalle nuove tecnologie. Non stupisce, quindi, che in tale contesto si registri un utilizzo sempre più massiccio degli smartphone. Grazie a quest’ultimi, infatti, abbiamo la possibilità di telefonare, inviare sms o semplicemente navigare su internet, inviare mail, utilizzare i social e tanto altro ancora.

In tale ambito a ricoprire un ruolo importante sono gli operatori telefonici, sempre pronti a sbaragliare la concorrenza con delle offerte incredibili. Ne è un chiaro esempio Iliad, che negli tempi è riuscito ad imporsi nel settore. A proposito del gestore francese, però, giungono brutte notizie per molti clienti, che si ritrovano a dover fare i conti con un’amara sorpresa. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Iliad, amara sorpresa per i clienti più fedeli: occhio al vincolo

Ormai alla portata di tutti, tanto da registrare anche casi di dipendenza da smartphone, questi dispositivi possono spesso portare a dover fare i conti con delle amare sorprese. Lo sanno bene, purtroppo, alcuni clienti Iliad che devono fare a meno di un’offerta. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene, come noto il gestore francese offre la possibilità ai nuovi clienti di attivare una ricaricabile molto conveniente grazie alla promozione Giga 120. Quest’ultima permette di ottenere telefonate ed sms senza limiti e 120 Giga per la navigazione, il tutto ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese. Un’offerta indubbiamente vantaggiosa, tanto che molti clienti dell’operatore avrebbero voluto fare il cambio della tariffa. In effetti l’operatore offre la possibilità di effettuare il cambio offerta.

Molti utenti, però, hanno riscontrato delle difficoltà in merito. Questo in quanto si assiste ad una stretta corrispondenza tra la SIM e la promozione scelta in fase di attivazione. Una sorta di vincolo, quindi, che porta con sé delle conseguenze. Chi desidera passare alla nuova tariffa, infatti, dovrebbe fare una nuova sottoscrizione, per poi attivare un nuovo numero di telefono.