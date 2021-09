Iliad batte a sorpresa Tim. Un recente report, infatti, ha messo in risalto un dato che nessuno si aspettava. Ecco di cosa si tratta.

Grazie ai social network, sms ed e-mail possiamo comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del globo. Tanti, in effetti, sono gli strumenti a nostra disposizione. Allo stesso tempo, per poter usufruire di questi servizi bisogna sostenere dei costi, come quelli per effettuare telefonate, inviare sms o navigare su internet.

In tale ambito a ricoprire un ruolo importante sono gli operatori telefonici, quali Tim, Vodafone, WindTre e Iliad. Proprio questi sono sempre pronti a sbaragliare la concorrenza attraverso delle offerte incredibili e imperdibili. Il tutto senza trascurare, ovviamente, la qualità. Ebbene, in tale contesto non è passato inosservato un dato, in base al quale Iliad batte a sorpresa Tim. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Iliad batte Tim, storico sorpasso: ecco la classifica dei principali operatori per qualità della rete mobile

Proprio soffermandosi su quest’ultimi, non passa inosservata la classifica redatta da Altroconsumo, a proposito della qualità della rete mobile in Italia. Alla domanda “Qual è il miglior operatore sul territorio italiano per qualità della rete?”, infatti, l’associazione fornisce un’apposita risposta, prendendo come riferimento i dati dell’applicazione CheBanda.

Quattro i parametri utilizzati per stilare tale classifica, ovvero velocità di download, di upload, ma anche qualità della visione di un video e qualità di navigazione sui siti web. Ebbene, proprio grazie a questi dati, riguardanti il periodo che va da luglio 2020 a giugno 2021, si evince che al primo posto si colloca Vodafone. Al secondo posto, in questa speciale classifica riguardante i principali operatori per qualità della rete mobile, troviamo WindTre.

A seguire Iliad e Tim. Proprio il fatto che Iliad abbia sorpassato Tim è un dato che non è passato di certo inosservato. Allo stesso tempo, sempre Altroconsumo, rileva un miglioramento della qualità del segnale per tutti e quattro i principali operatori italiani. Un risultato frutto dei tanti investimenti effettuati in questo settore e ad una maggiore velocità di download.