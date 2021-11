Pensioni, a dicembre arriva la tredicesima. Il momento è atteso da tante persone ma qual è il giorno in cui finalmente giungerà?

Dicembre è uno dei mesi più attesi dell’anno per vari motivi. Le feste natalizie, l’arrivo della neve, i camini accesi davanti ad una cioccolata calda sono tra le motivazioni più dolci e romantiche. Ci sono, poi, delle ragioni più “venali” come l’erogazione della tredicesima sia per i lavoratori che per i pensionati. Quest’ultimi attendono il momento con particolare fervore, per comprare i regali di Natale per i nipoti oppure per organizzare un viaggio atteso da tempo. Quando finirà l’attesa e si riceverà l’assegno extra del mese di dicembre?

Pensioni a dicembre, un calendario da organizzare

I contribuenti che ne hanno diritto riceveranno nel mese di dicembre la tredicesima. Oltre ai comuni pensionati, in fervore sono anche i cittadini che ricevono mensilmente la pensione minima dato che per il prossimo mese è prevista l’erogazione di un Bonus Natale dall’importo pari a 154,94 euro.

In questo clima di attesa, è importante sapere che l’arrivo dell’assegno presso Poste Italiane avverrà in anticipo anche a dicembre. L’iter degli ultimi tempi è di contingentare i ritiri secondo uno schema preciso che fa riferimento alla lettera iniziale del cognome. Lo scopo è sempre lo stesso in tempi di pandemia, ridurre gli assembramenti dando un’organizzazione precisa alla procedura.

Quando arriverà l’assegno extra

Buone notizie, dunque, per i pensionati che attendono l’assegno extra. Dato che, solitamente, la tredicesima viene riconosciuta a partire dal 1° dicembre, nell’anno in corso considerando gli anticipi dei pagamenti, verrà erogata dal 25 novembre 2021. Questa data fa riferimento ai ritiri che avvengono presso Poste Italiane. Il periodo di paga della tredicesima, dunque, sarà compreso tra 25 novembre e 1° dicembre.

Tutti i pensionati che, invece, non ritirano personalmente l’assegno ma attendono l’erogazione sul conto corrente dovranno aspettare il primo giorno del mese di dicembre per le pensioni extra.

Come verificare l’arrivo della tredicesima

I pensionati che desiderano accertare l’arrivo della tredicesima potranno farlo accedendo al portale dell’INPS, l’ente che si occupa dell’erogazione delle pensioni extra a dicembre. Basterà entrare nel proprio fascicolo previdenziale (ricordiamo che l’accesso al sito è consentito solo tramite identità digitale) per visualizzare tutte le voci di riferimento della pensione dell’ultimo mese dell’anno.