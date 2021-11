Vediamo come avere un bucato pulito e risparmiare allo stesso tempo. Con pochi passaggi si può fare a meno di onerosi detersivi

Il risparmio è un tema che sta a cuore un po’ a tutte le famiglie italiane. Quando si riesce nell’intento si possono riutilizzare le cifre messe da parte per compiere anche altre attività. Per farlo però bisogna essere scrupolosi e non lasciare nulla al caso.

Anche quando si compiono attività routinarie di cui si pensa di non poter contenere i costi, in realtà una soluzione c’è sempre. Un esempio eclatante in tal senso è fare il bucato, che tra consumi della lavatrice e sapone utilizzato per il lavaggio, alla lunga può comportare degli esborsi non proprio esigui.

Bucato pulito: come ottenerlo utilizzando solo due prodotti

Per abbattere i costi e al contempo avere un minor impatto ambientale (non comprando i flaconi di detersivi si disincentiva la produzione di contenitori di plastica) servono sostanzialmente tre ingredienti e un Bimby.

Ormai la maggior parte delle famiglie ne ha uno e in questo caso può essere un alleato molto utile. Basta mettere al suo interno 1 saponetta da circa 100 grammi di sapone di Marsiglia, 2 cucchiai di bicarbonato (clicca qui per scoprire altri utilizzi affini) e 2 litri d’acqua.

Il sapone naturalmente va tagliato a pezzi prima di essere inserito nel contenitore e poi lo si trita con la funzione turbo per qualche minuto. Successivamente vanno aggiunti bicarbonato e acqua e riattiviamo il macchinario per circa 20 minuti a velocità 3 e temperatura impostata sugli 80°.

Al termine di questo ciclo, via con una nuova passata di turbo per rendere più omogeno il preparato. A quel punto non resta che versarlo in una bacinella e lasciarlo riposare per tutta la notte. Il giorno dopo è necessario un nuovo passaggio nel Bimby per renderlo nuovamente più liquido. Una sorta di tocco finale prima del travaso in appositi recipienti.

Così facendo quando occorre abbiamo il nostro sapone per il bucato low cost, utile sia per i lavaggi a mano che per quelli in lavatrice. Un modo semplice e rapido per dire addio definitivamente a candeggina e detersivi costosi e pulire i propri capi in maniera efficace.