Buone notizie per chi desidera prendersi cura del proprio benessere, senza spendere cifre da capogiro. In aiuto, infatti, giunge il bicarbonato: ecco come utilizzarlo.

Alle prese con i vari impegni quotidiani, sia famigliari che lavorativi, capita spesso di non riuscire a ritagliarsi del tempo da dedicare al proprio benessere. Se tutto questo non bastasse, i costi, spesso proibitivi, di alcuni prodotti, inducono in molti a lasciar perdere, onde evitare di pesare ulteriormente sulle finanze personali.

Proprio in questo ambito giungono ottime notizie per tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio benessere e bellezza, senza spendere cifre da capogiro. In nostro aiuto, infatti, giunge il bicarbonato di sodio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come utilizzarlo.

Bicarbonato, alleato del benessere e del portafoglio: tutto quello che c’è da sapere

Semplice da usare e soprattutto economico, il bicarbonato di sodio si rivela essere un valido aiuto per il nostro benessere e la nostra bellezza. Svariate, in effetti, sono le modalità in cui è possibile utilizzarlo. Ad esempio può essere utilizzato per:

Favorire la digestione togliendo il senso di pesantezza e il mal di stomaco . È sufficiente sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua e il gioo è fatto.

. È sufficiente sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua e il gioo è fatto. Alleviare il mal di gola e liberare le vie respiratorie . Per quanto riguarda il mal di gola bisogna fare dei gargarismi sciogliendo la dose di un cucchiaino in un bicchiere di acqua tiepida. Per liberare le vie respiratorie, invece, bisogna sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in un pentolino d’acqua e respirare il vapore per dieci minuti.

. Per quanto riguarda il mal di gola bisogna fare dei gargarismi sciogliendo la dose di un cucchiaino in un bicchiere di acqua tiepida. Per liberare le vie respiratorie, invece, bisogna sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in un pentolino d’acqua e respirare il vapore per dieci minuti. Contrastare l’affaticamento muscolare . Dopo aver svolto un’attività sportiva si consiglia di aggiungere nella vasca da bagno un po’ di bicarbonato. Quest’ultimo contribuirà a riattivare la circolazione e donare una sensazione di sollievo.

. Dopo aver svolto un’attività sportiva si consiglia di aggiungere nella vasca da bagno un po’ di bicarbonato. Quest’ultimo contribuirà a riattivare la circolazione e donare una sensazione di sollievo. Alleviare fastidi e rossori in caso di punture d’insetto . In questo caso bisogna mettere sulla zona dove si è stati punti un impasto a base di acqua e bicarbonato.

. In questo caso bisogna mettere sulla zona dove si è stati punti un impasto a base di acqua e bicarbonato. Sostituire il deodorante . Bisogna mescolare un po’ di bicarbonato e acqua per creare un impasto da cospargere sulle ascelle per qualche minuto. A seguire un rapido risciacquo e in questo modo è possibile dire addio ai cattivi odori.

. Bisogna mescolare un po’ di bicarbonato e acqua per creare un impasto da cospargere sulle ascelle per qualche minuto. A seguire un rapido risciacquo e in questo modo è possibile dire addio ai cattivi odori. Bellezza del viso e del corpo. Ma non solo, il bicarbonato aiuta anche a rendere la propria pelle più liscia e levigata. A tal fine è sufficiente fare degli scrub casalinghi utilizzando un composto realizzato con un cucchiaino di questo sale in mezza tazza d’acqua.

Come è facile notare, sono davvero tante le modalità in cui è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio. Una soluzione valida e anche economica, grazie alla quale potersi prendere cura della propria bellezza e anche benessere.