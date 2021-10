Ottobre, mese ricco di offerte di lavoro. Dieci aziende italiane stanno cercando personale complice la ripresa economica e il riavvio delle attività.

Se state cercando un’occupazione, ottobre potrebbe essere il mese della svolta. Ben dieci aziende italiane hanno in programma assunzioni di nuovo personale. La ripresa economica è iniziata, le attività si stanno riprendendo dopo il duro periodo provocato dalla pandemia e le opportunità di trovare le offerte di lavoro perfette per il proprio profilo lavorativo aumentano. I ruoli proposti sono vari, le realtà in ripresa – si stima una crescita del 6,1% – sono molteplici e tante occasioni nascono dal Green Pass e dalla sua obbligatorietà. Basti pensare all’addetto ai controlli della certificazione verde, una figura professionale nata da pochi giorni. Ma scopriamo quali aziende assumono per iniziare ad immaginare il proprio futuro lavorativo.

Facebook, una realtà in espansione

L’azienda fondata da Mark Zuckerberg ha in mente un piano rivoluzionario ed innovativo che prevede anche un cambio nome del social. L’inserimento del metaverso nella piattaforma richiederà l’assunzione di 10 mila lavoratori nei prossimi cinque anni. I paesi coinvolti sono quelli europei, tra cui l’Italia. Le figure ricercate sono soprattutto ingegneri altamente specializzati dato che il progetto di Facebook è tecnologicamente e scientificamente avanzato.

Amazon, noto sito e-commerce, cerca personale

Un’altra grande realtà in continua espansione è Amazon. Le figure ricercate spaziano tra diversi ruoli ma per le sedi di Milano e Roma si cercano principalmente responsabili per la sicurezza sanitaria e manager per la gestione delle relazioni tra i dipendenti. Altri ruoli – come quello di magazziniere – si possono scoprire all’interno della sezione Amazon Jobs presente all’interno del portale del colosso statunitense.

Barilla, le offerte di lavoro

Barilla è una delle dieci aziende italiane che propone diverse offerte di lavoro. Si cercano professionisti dell’Information Technology, un market professional reserch, un assistente IT, un responsabile dell’automazione di stabilimento e un espero di cybersecurity.

The Fork, la passione diventa lavoro

The Fork è la nota piattaforma per la prenotazione di ristoranti online. Tra le offerte di lavoro troviamo la ricerca di vari profili professionali, dall’account manager al product manager. In totale, l’azienda assumerà 400 persone di cui 200 saranno sviluppatori. Il piano di reclutamento si concluderà nel 2023.

Le offerte di lavoro di Doctolib

Arriva in Italia Doctolib, un’azienda francese che si occupa della fornitura di servizi di telemedicina. La società ha acquistato Dottori.It e ha intenzione di aprire una struttura tech a Milano e in altre città italiane per un’assunzione totale di 500 dipendenti. L’investimento previsto è pari a 250 milioni di euro.

130 assunzioni per Stellantis

Il gruppo automobilistico Stellantis ha stretto un accordo con i sindacati siglando così, l’esodo volontario di 390 dipendenti prossimi alla pensione (meno di cinque anni) e l’assunzione di pari passo di 130 nuovi dipendenti. Il contratto proposto sarà a tempo indeterminato.

Ubisoft, occasione speciale per gli appassionati di videogames

Le posizioni aperte previste da Ubisoft per la sede di Milano sono molteplici. Dal game designer al senior 3D animation, dal junior local it technician al game player, dall’Ux designer al rigger. Inoltre, è possibile valutare la possibilità di una esperienza all’estero in Europa oppure negli Stati Uniti. Ben 1.300 offerte di lavoro, infatti, prevedono un’assunzione in una nazione straniera.

Conad e Esselunga, le posizioni aperte

All’interno dei portale delle note catene di supermercati Conad ed Esselunga è possibile visionare e candidarsi ad una o più posizioni aperte. Le aziende cercano varie figure professionali, dal cassiere agli addetti alla video sorveglianza fino agli addetti ai banchi e farmacisti.

Banca Sella, opportunità da non sottovalutare

Banca Sella cerca addetti allo sportello, figure professionali serie e competenti da inserire nell’organico di diverse filiali. Le sedi sono sparse su tutto il territorio italiano e le posizioni aperte riguardano anche i comuni di Roma e Torino.

Offerte di lavoro di Yoox Net-A-Porter Group

Concludiamo l’elenco delle importanti opportunità occupazionali del mese di ottobre con le offerte di lavoro di Yoox Net-A-Porter Group. L’azienda si occupa di moda ed è esperta nella vendita online. Attualmente ricerca personale per varie sedi. A Milano, per esempio, le figure richieste sono quelle del senior marketing manager e di un esperto di analisi dei dati.