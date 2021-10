Mario Draghi decide di non cancellare il Reddito di Cittadinanza, ma prende in esame alcuni imminenti cambiamenti

Da mesi si parla di un cambiamento epocale per l’RdC, ma tutto si è risolto intanto con un rinvio. Fino almeno a dicembre quindi i percettori sono tranquilli, poi si vedrà. Per loro, suggeriamo uno sguardo sulla possibilità di binomio Reddito di Cittadinanza-Postepay. Al momento, Mario Draghi ha deciso di avallare la linea richiesta da M5S e Pd.

Anche se premettendo che qualcosa cambierà, per ora il Presidente del Consiglio ha stanziato altri 200 milioni per la manovra. Lega, Fi e Iv però, continuano la loro battaglia, ritendendo insostenibili le misure dell’RdC, chiedendo quanto meno di discuterne alla prossima Legge di Bilancio.

Reddito di Cittadinanza salvo, ma cambierà

Difficile capire dove realmente andranno a cambiare le cose, un po’ meno, immaginarlo. Dal momento che comunque si pensa ad un bonus meno facilmente raggiungibile, potrebbero ad esempio cambiare i requisiti richiesti, portando il Reddito di Cittadinanza alla portata di pochi, cosa che già potrebbe avvenire ora, che il sussidio si incrocia con il Green Pass.

Non è facile poi ipotizzare una data di entrata in vigore di eventuali norme più restrittive che ad esempio potrebbero essere inerenti alle condanne ed alla residenza continuativa in Italia. Anche la pista dei controlli potrebbe cambiare, perché quelli in vigore oggi “a campione”, sembrano ormai poco sufficienti.

Arrivano poi brutte notizie, sul mero fronte economico. Vale a dire, si penserebbe anche ad una possibilità di ridurre le cifre dell’assegno stesso del Reddito. Questo per evitare che i cittadini si adagino su quelle cifre per non cercarsi un lavoro. L’ipotesi, è un assegno che man mano veda calare la propria potenza nel tempo. Un assegno quindi non ridotto rispetto alle attuali, ma che poi in conseguenza anche alle offerte di lavoro, andrebbe ad abbassarsi nel tempo.