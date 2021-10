Nuove offerte Iliad, ecco come poter utilizzare sin da subito il 5G senza costi aggiuntivi, una novità assoluta

Ormai la compagnia francese Iliad, sta avendo tanto successo anche in Italia, grazie alla politica di offerte a basso costo, che sicuramente non dispiacciono ai clienti, che diventano sempre più numerosi.

Iliad ha già preparato anche una sorpresa piuttosto natalizia, per i clienti sia vecchi che nuovi, visto che non arriverà prima di dicembre. Ma per chi non vuole attendere, c’è qualcosa di appetibile? Assolutamente sì.

Iliad: le ultimissime offerte

Sta infatti già riscuotendo successo una novità in particolare. Per chi attiverà una SIM, un’ottima occasione è rappresentata da Giga 120. In merito alla qualità della rete, la compagnia ha avuto qualche problemino con Flash 120, ma qui vi abbiamo spiegato come risolverlo senza intoppi. Cosa comunque che sarebbe già rientrata.

Ma cos’è Giga 120? Una soluzione che dà al cliente, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. La ricarica è di 9.99 euro ogni trenta giorni, mentre la spesa iniziale per attivazione del servizio ed arrivo della SIM è di una sola volta, da 10 euro.

Tra l’altro con questa offerta, i Giga potranno essere raggiunti dalla nuova tecnologia, 5G, ma non solo: la navigazione veloce è per i clienti della compagnia francese, assolutamente a costo zero. In pratica, ecco come avere gratis il 5G. Cosa per ora non da dare per scontata perché gli altri operatori al momento legano la nuova tecnologia a delle opzioni secondarie del contratto, praticamente quindi a pagamento. Con Iliad invece, sarà gratis perché la compagnia ha deciso di fare un forte investimento su di essa e la possibilità di riceverla, è già presente in almeno venti città italiane.