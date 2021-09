Dopo il grande successo della Flash 120, Iliad si trova di fronte a un inconveniente tecnico. La rete tende a sparire ma c’è un trucco per farla tornare.

E’ stata la protagonista indiscussa dell’estate Iliad, con la sua Flash 120 che ha stuzzicato l’interesse di tutti gli utenti della telefonia mobile e costretto gli altri grandi competitor ad adeguarsi alla promozione più apprezzata. Anzi, l’operatore francese è riuscito persino a superare il difetto atavico dell’offerta bloccata, permettendo anche a coloro che erano già clienti di passare alla conveniente campagna lanciata durante la stagione calda. Passato l’entusiasmo, però, c’è ora da fare i conti con un problema che sta interessando parecchi utenti.

Le segnalazioni sono arrivate copiose in merito a dei piccoli disagi con la rete dati, indicata come difettosa nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dai clienti, la rete si disattiva da sé, di fatto consentendo l’accesso solo al piano voce. In pratica, qualora si ricevessero notifiche WhatsApp, ma anche mail, avvisi di notizie e qualsiasi altro tipo di nota, il telefono non riuscirebbe a mostrarlo. Una problematica della quale Iliad ha preso atto ma che, in attesa della risoluzione “ufficiale”, può essere aggirata attraverso un semplice ma efficace trucco, alla portata di tutti.

Iliad, la rete persa: come si risolve il problema

Spesso accade durante le ore notturne. La rete dati dell’operatore si disattiva da sé, impedendo ai clienti di accedere ai servizi internet. Niente di male, visto che perlopiù durante la notte si dorme ma, per diversi motivi, c’è anche chi resta sveglio e magari per lavoro ha bisogno di accedere alla propria rete. Peraltro, l’inconveniente può accadere anche di giorno, rendendo il tutto ancora più complicato. Inizialmente circolava il sospetto di un bug negli smartphone ma la progressione del disagio ha escluso questa ipotesi. Non c’è comunque voluto molto per riuscire a mettere a punto un sistema di ripristino rapido ed efficace in attesa della risoluzione del problema.

Qualora riscontrassimo il problema, non bisognerà far altro che seguire delle semplici istruzioni, con dispositivo Android o iOS, indifferentemente. Nel momento in cui la connessione dati viene meno, occorrerà attivare per una trentina di secondi la modalità “aereo”. Una volta disattivata, di fatto si “obbligherà” l’operatore (in questo caso Iliad) a ricercare la rete che, nove su dieci, sarà di nuovo accessibile. Un piccolo trucco che, a quanto pare, sta riscuotendo successo. Certo, l’attesa riguarda tutta la spiegazione dell’inconveniente: starà all’operatore che tanto successo ha ottenuto risolvere il problema e chiarirne la natura.