La giocata arrivata per caso, la vincita che ha letteralmente travolto di gioia la fortunata vincitrice al Superenalotto.

Entrato ormai a tutti gli effetti tra le abitudini di tutti gli italiani il Superenalotto regala oltre a importanti premi in denaro anche storie abbastanza significative. Una di queste arriva dalla provincia di Firenze, di preciso da Scandicci, dove un’anziana donna ha vinto 100mila euro al Superenalotto con una giocata arrivata assolutamente per caso. La curiosità di provare, il gusto del rischio, testare in prima persona sensazioni e meccanismi assolutamente nuovi.

La fortuna ha voluto premiare la sua audacie e cosi il premio da 100mila euro per il quale è stato disposto l’incasso è andato dritto dritto nella sua direzione: Ho solo pensato che giocare a un’iniziativa di Superenalotto fosse un modo per mettere alla prova le mie capacità e la mia voglia di guardare al futuro – ha dichiarato la donna – sono stata abituata a superare tutte le difficoltà con il sorriso sulle labbra. Voglio provare anche io”.

LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, incassa la super vincita: Continuerò a lavorare

Il Superenalotto regala un enorme sorriso e tanta speranza all’anziana vedova

La vita che l’ha sempre esposta a mille difficoltà, ma lei nonostante l’età, e la perdita di suo marito non ha mai abbassato la testa ed ha sempre risposto con decisione ad ogni parentesi negativa. Ora la vittoria, insperata, probabilmente mai considerata possibile, arrivata per caso, per gioco, è proprio il caso di dirlo. Un sorriso cercato ed offerto da un concorso che spesso fa indignare i giocatori ma che sa regalare al tempo stesso preziose soddisfazioni.

“Ho pianto di gioia per aver vinto – ha dichiarato ancora la donna – ma soprattutto per aver dimostrato che nulla è impossibile anche per noi anziani. Che siamo capaci, che siamo attivi e che abbiamo un futuro. Oggi non so ancora cosa farò con i soldi della vincita ma spero di avere ancora tanto tempo per decidere“.

LEGGI ANCHE >>> Eurojackpot, pochi euro per una vincita strabiliante: premiata l’Italia

Il gioco che si intreccia con la vita e da il via ad una sequenza indimenticabile di emozioni e belle sensazioni, oltre a realizzare ovviamente vincite che faranno più che comodo ai fortunati vincitori.