Una nuova vincita davvero entusiasmante all’Eurojackpot. L’affermazione stavolta arriva anche dall’Italia.

Vincita davvero incredibile direttamente dal concorso Eurojackpot. Il concorso che abbraccia numerosi paesi della sfera europea come spesso accade ha regalato una pioggia di milioni divisa tra i vari territori del nostro bel continente. Baciata anche l’Italia con una vincita minore ma in ogni caso di tutto rispetto. La logica del gioco è quella dei soliti giochi ad estrazione, più se ne indovinano, detta in maniera molto semplice e più si vince.

Tre i 5+1 realizzati, ognuno dal valore di 675.175,40 euro. Estonia, Olanda e Republica Ceca i paesi fortunati che hanno visto assegnato ad un loro concittadino un premio davvero niente male considerata la situazione economica globale macchiata dalla crisi con molta probabilità alimenta quando possibile il tentativo di affidarsi alla fortuna e provare a trarre da quel contesto un indiscutibile vantaggio. Il momento è delicato, molto, questo è certo.

La giocata vincente a Monfalcone con quasi 90mila euro di bottino

Il 5+0 invece ha premiato ben otto fortunati giocatori: 3 in Germania, 1 in Danimarca, 1 in Italia, 1 in Norvegia ed uno a testa per Olanda e Repubblica Ceca. Il premio per questi fortunati vincitori è di 89.361,40 euro, davvero niente male. In Italia premiata Gorizia, con una giocata arrivata direttamente dal punto vendita Sisal Tabacchi D’Alessandro, protagonista una schedina 3 pannelli.

La combinazione vincente, quella che è riuscita a regalare tanti soldi ed altrettante soddisfazioni a decine di giocatori in tutta Europa è la seguente: 9 14 24 37 39 e gli Euronumeri: 49. Il prossimo concorso vedrà un jackpot per il 5+2 pari a 44 milioni di euro, davvero niente male.

Il prossimo concorso, dunque potrebbe rendere milionario il fortunato giocatore di turno. Le giocate saranno tantissime ed è molto probabile che altre vincite, magari minori fiocchino per l’intero continente, non resta dunque che attendere. La giocata fortunata potrebbe arrivare, chissà, proprio vicino casa nostra. Inattesa, insperata, ma di certo portatrice di una ventata d’entusiasmo e voglia di vivere, che non è tutti è dato conoscere.