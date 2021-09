I ritiri dagli scaffali dei supermercati continuano. Il Ministero della salute ha identificato un nuovo prodotto e lanciato l’allerta per un allergene non dichiarato.

L’emergenza sembra non avere fine. L’attenzione verso i prodotti acquistati nei supermercati deve rimanere costantemente alta. Pur non trattandosi della presenza dell’ossido di etilene, la causa del nuovo ritiro potrebbe portare a conseguenze molto gravi. Il dado da brodo incriminato, infatti, conterrebbe un allergene non scritto sulla confezione. Ciò significa che persone allergiche al contenuto potrebbero avere reazioni di diversa entità fino allo shock anafilattico.

Ritiri dagli scaffali, il dado per brodo incriminato

Il Ministero della Salute e i supermercati Carrefour hanno annunciato il ritiro dagli scaffali di alcuni lotti di dado per brodo. Il marchio di riferimento è Dialbrodo Gusto Ricco e Dialbrodo Gusto Delicato e sembrerebbe contenere arachidi non dichiarati nell’etichetta. La notifica del richiamo alimentare è apparsa sia sul sito del Ministero nella sezione “avvisi alimentari ” – sezione che dovremmo visitare spesso visto gli ultimi accadimenti – sia sul portale della catena alimentare francese Carrefour. Il contenuto dell’avviso avverte i clienti del supermercato dell’avvenuto ritiro dagli scaffali del dado da brodo pericoloso per le persone allergiche per arachidi non dichiarati in etichetta.

Questa allergia provoca anafilassi con sintomi quali alterazione della respirazione, calo della pressione improvviso, gonfiore alla gola labbra bluastre, cute pallida, svenimenti e vertigini. Conseguenza più grave è la morte. Capiamo bene, dunque, il doveroso ritiro del prodotto dai supermercati ma scopriamo quali sono i lotti incriminati.

Leggi anche >>> Settimana di richiami alimentari per la nota catena di supermercati: attenti ai lotti

I lotti che sono stati ritirati

I lotti ritirati dagli scaffali sono tre e riguardano Dialbrodo Gusto Ricco mentre un altro lotto ritirato è di Dialbrodo Gusto Delicato. L’azienda produttrice è Dialcos Spa presso Due Carrare, Padova. Presso la stessa azienda sono stati ritirati in precedenza altri dadi da brodo, Mon Bouillon e Mr Mix.

I numeri dei lotti del dado Gusto Delicato sono 020087, 020129, 020199 e 020255 con scadenze nel mese di febbraio 2023, aprile 2023, giugno 2023 e agosto 2023. Per quanto riguarda Gusto ricco, granulare per brodo e condimento a base di glutammato, i lotti incriminati hanno i numeri 020094, 020169, 020191, 020248, 020268, 020318, 020325, 020352, 021119, 021140 con scadenze nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, ottobre, novembre 2023 e marzo e aprile 2024.

Chi ha acquistato questi lotti non deve assolutamente consumare i prodotti ma riportali al punto vendita per richiede il rimborso.