Giovedì 23 settembre ha avuto luogo l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

L’evasione fiscale si rivela essere, purtroppo, una vera e propria piaga per il nostro Paese. Proprio al fine di contrastare tale fenomeno, quindi, il governo tenta ormai da anni di adottare delle misure ad hoc. Ne sono una chiare dimostrazione quelle introdotte dal precedente esecutivo, come la lotteria degli scontrini. Quest’ultima, come noto, è volta a incentivare i pagamenti di tipo elettronico, disincentivando dall’altro canto i pagamenti in contante.

Per poter prendere parte al programma è sufficiente effettuare acquisti di beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro. A tal fine è necessario che tali operazioni vengano svolte presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Ogni mese, quindi, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. A partire dallo scorso 10 giugno, inoltre, è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. L’ultima si è svolta proprio ieri, giovedì 23 settembre, con molti curiosi di scoprire quali siano i codici vincenti.

Lotteria degli scontrini, estrazione del 23 settembre: i codici vincenti

Giovedì 23 settembre ha avuto luogo l’estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini. Sono 40 i codici estratti, 25 dei quali si portano a casa il premio da 10 mila euro per gli acquirenti e da 2 mila per chi vende. Per quanto riguarda gli altri 15 premi, invece, si aggiudicano 25 mila euro gli acquirenti e 5 mila euro i venditori.

L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, con la maggior parte degli acquisti che, per l’ennesima volta, sono stati effettuati presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 23 settembre che si aggiudicano il premio da 25 mila euro sono i biglietti numero:

0901-0069 53SNS302212 00011537 del 18 settembre

1013-0102 99SEA002620 01190002 del 17 settembre

0833-0002 72MU1062345 del 16 settembre

0710-0093 99MEX068967 del 17 settembre

0903-0001 99MEX027592 del 14 settembre

0660-0092 99MEY046893 del 18 settembre

0849-0272 3BIWB006197 del 16 settembre

0939-0063 88S25000977 42702098 del 15 settembre

1297-0113 99MEX020460 del 18 settembre

1137-0021 53SNS300585 00190021 del 13 settembre

1561-0032 99MEY005629 del 18 settembre

0796-0291 3BSDP001033 99800002 del 15 settembre

1026-0171 53SNS302480 01100002 del 12 settembre

0916-0224 88I24003586 del 6 settembre

0354-0094 3BSDP000326 07210003 del 18 settembre

I 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

0457-0279 99SEA004164 07650003 del 15 settembre

0651-0005 96MBD039386 del 17 settembre

0947-0067 53SNS303133 02070003 del 18 settembre

0012-0040 3BSDP000611 04250017 del 13 settembre

0117-0078 53SNS302972 01350010 del 15 settembre

1098-0009 53SNS300477 04990009 del 14 settembre

0647-0010 72EU7056742 del 14 settembre

0830-0125 99MEX052927 del 18 settembre

0794-0236 3BSDP001211 00950002 del 18 settembre

0966-0019 8AMTN006671 del 17 settembre

0995-0006 88S25000324 80200014 dell’11 settembre

1009-0111 3BSDP000400 04230004 del 15 settembre

1055-0099 99MEY020956 del 14 settembre

1226-0008 53SNS300065 02280004 del 12 settembre

0846-0268 3BIWB002914 del 17 settembre

0854-0120 53SNS303369 37070007 del 14 settembre

1775-0072 53SNS302705 04030004 del 18 settembre

0663-0014 99MEX080415 del 14 settembre

1003-0116 88S25000267 35302069 del 12 settembre

1136-0187 99MEY020620 del 14 settembre

0143-0035 88S25000978 45507120 del 10 settembre

1108-0169 53SNS300351 10980010 del 15 settembre

1099-0060 53SNS300635 00310048 del 15 settembre

1053-0087 53SNS300924 10360032 del 18 settembre

1018-0006 99SEA002168 B0980002 del 12 settembre