Per chi sottoscriverà un piano di accumulo e rispetterà le condizioni, il mega-concorso indetto da Poste potrebbe riservare belle sorprese. Inclusa una Fiat 500.

Una Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 cv, oltre a un TV 55″ QLED 8k con Soundbar 9.1 Samsung. Nel numero totali di 20 disponibili. Sono questi i premi messi in palio da Poste Italiane, che ha indetto un concorso al quale, però, potranno partecipare solo coloro che avranno sottoscritto un piano di accumulo o di premi ricorrenti. In poche parole, i partecipanti al concorso “Accumula e vinci con Poste Italiane”. Un’occasione per aggiudicarsi una Fiat 500 nuova di zecca oppure uno Smart Tv. E di questi tempi le occasioni sono sempre gradite.

Il concorso è stato indetto da Poste proprio per incentivare l’attenzione sui piani di accumulo e sui piani dei piani ricorrenti sulle Polizze Ramo I, oppure sulla previdenza integrativa. Non sui piani di risparmio dei buoni fruttiferi postali però, che saranno esclusi dal minigruppo utile all’ottenimento dei premi. Per partecipare al concorso, dunque, è necessaria la sottoscrizione di almeno uno dei suddetti piani di accumulo presso gli uffici postali italiani. Più piani verranno attivati, più possibilità ci saranno di vincere.

Concorso Poste Italiane, così si vince una Fiat 500

Una sorta di lotteria, che va ad aggiungersi ad altre già pensate (seppure in altri contesti) per premiare la volontà degli italiani di adottare strumenti di tracciabilità e risparmio. L’unica condizione, nel caso vengano attivati più piani, è quella di non farlo riguardo al medesimo prodotto. In questo caso, infatti, non si avrà diritto alla doppia partecipazione ma resterà attiva solo la prima effettuata. Nell’elenco dei nominativi (valido fino al 31 ottobre) figureranno tutti coloro i quali avranno rispettato le condizioni. E dal gruppo usciranno fuori i 10 vincitori.

Il primo premio (con estrazione il prossimo 30 novembre) verrà riservato proprio ai 10 estratti, i quali si aggiudicheranno 3.498 euro ciascuno. Alla lettura dei vincitori, sarà presente un funzionario o un notaio della Camera di Commercio, che vigilerà sulla regolarità dell’estrazione. Successivamente, verrà creato un nuovo elenco, nel quale si indicheranno coloro che hanno rispettato le condizioni tra l’1 novembre e il 15 dicembre 2021. Stesso numero di vincitori (10) e stesso premio (3.498 euro). Sarà solo uno, però, ad aggiudicarsi il premio finale, quindi una Fiat 500 Sport da 22.600 euro, estratto fra i vincitori. Agli altri, verranno riservati premi periodici. Venti per l’esattezza, dal valore di 3.498 euro.