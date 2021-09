Ti piacerebbe lavorare con Costa Crociere? In questo momento, la compagnia è alla ricerca di diverse figure professionali

Se cerchi lavoro sulla navi da crociera, questo è il momento giusto per tenersi informati sulle porte che apre Costa Crociere. Infatti la famosissima compagnia è alla ricerca di personale per diverse posizioni di lavoro aperte.

Viaggi e lavoro, un po’ come la stravagante proposta di AirBnb, che però sta piacendo a tantissimi. Per viaggiare e lavorare, ecco la possibilità di rivolgersi a Costa, che al momento vanta ben 14 navi in servizio, per una flotta da sogno.

Lavorare con Costa Crociere ora è di nuovo possibile

In questo momento, la compagnia fondata a Genova, cerca come detto, tantissime posizioni per figure professionali di bordo. Ecco quali sono:

Pasticcere di bordo – Se disoccupati e diplomati all’Istituto Alberghiero

Casinò dealer – Con diversi requisiti tra cui un diploma e almeno 6 mesi di esperienza pregressa per questo lavoro

Onboard learning officer – Laurea ed ottima conoscenza di inglese ed italiano, sia scritto che parlato

ITS Cuoco di bordo – Anche qui il diploma Alberghiero aiuterebbe, ma non ci sono grandi requisiti fondamentali

Poi, ci sono anche diverse figure professionali di terra ricercate, eccole:

Network Engineer – Tra i requisiti fonamentali, 5 anni d’esperienza ed essere esperti in LAN/WAN e soluzioni VPN

Senior System Engineer – 8 anni di esperienza e conoscenza di soluzioni VMWare e tecnologica Microsoft

Senior Accountant – 3 anni minimi per l’esperienza e conoscenza di US/IFRS/Italian GAAP

Payment Specialist – Almeno 3 anni di esperienza per posizioni simili e almeno una conoscenza di base per US/IFRS/Italian Gaap

Intanto anche Ferrovie dello Stato assume 1.000 candidati, ecco i requisiti e come inviare il CV. Naturalmente, per quanto riguarda queste posizioni lavorative, c’è da superare una selezione e soprattutto, cosa non da poco, sapere esattamente dove mandare la candidatura. Con Costa Crociere Jobs onboard, potrai sempre controllare tutte le posizioni e non dimenticare che spesso, questi annunci presentano date di scadenza. Per quanto riguarda la pagina di Costa, le candidature si inviano cliccando alla voce “Apply Now“.