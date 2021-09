Esiste un’isola in vendita ed il prezzo non è nemmeno inaccessibile ai più: si trova al largo della Scozia, tra le Summer Islands

Vendesi isola. Non è uno scherzo. Stavolta sono superate anche le case ad un euro, a proposito, se ne vendono di bellissime in Liguria, in Scozia, vendono un’isola intera. Si tratta di Càrn Deas della formazione delle Isole Summer ed al momento è totalmente disabitata.

Comprare un’isola deserta quindi è veramente possibile. La ricerca a nome di quest’isola infatti, è diventata virale sin da quando è stata messa in vendita, anche perché rispetto a quanto visto in passato con cose del genere, questa è veramente economica.

Il prezzo per comprare l’isola in vendita

In pratica, l’isola è accessibile ad un prezzo minore di quello di un’antica moneta ritrovata e messa all’asta. 50.000 sterline e l’isola di Càrn Deas è vostra, 60mila euro circa, non un prezzo inarrivabile. Eppure queste isole, hanno panorami bellissimi. Quel che si vende, equivale ad un ettaro di terra, che si va a collocare a sei chilometri dalla costa di Ullapol, come detto, tra le Isole Summer.

Partendo dal molo di Badentarbat, nelle vicinanze del villaggio di Achiltibuie, bastano 25 minuti di barca per raggiungere l’isoletta. Dove sarebbe l’inganno, perché il prezzo è così basso? Beh, sull’isola non ci si potrà costruire. L’unica possibilità, sempre dopo aver ricevuto il permesso del Governo scozzese, sarebbe portare materiali per una “piccola capanna“, secondo l’annuncio.

Nel villaggio ci sono poche cose tra cui una scuola elementare, ma anche una stazione di posta, però certo che la vita non sarebbe poi così simile a quella di città. 25 minuti di barca, e sarebbe possibile approdare anche in un supermecato, c’è anche quello, ma pur sempre vivendo in una capanna. Sicuramente è per questo che nessuna offerta è stata ancora avanzata, ma la ricerca sul web per l’isola deserta, è molto alta.