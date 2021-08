Ancora una volta in Italia, l’iniziativa delle case a un euro: se ne vendono alcune, in un magnifico posto della Liguria

Ormai è famosa, la vendita di case a un euro, ossia la vera e propria cessione di un appartamento, alla cifra simbolo, rappresentata proprio dall’euro in sé. Un’iniziativa che logicamente ha riscosso tantissimo successo ed è presente in tutta Italia, come in Lombardia, dove se ne vendono persino a Milano.

Un modo per liberare il proprietario da una casa, magari in un borgo particolare e poco comodo, che non usava e che non fittava, risparmiandone oneri e spese, che invece passano ad un proprietario che però, fa il grande affare. Stavolta, ci sono diverse case a prezzo quasi nullo, in Liguria.

Le case ad un euro in Liguria

C’è un’unica controindicazione per chi cerca un affarone e vuol prendersi la sua casa ad un euro: nonostante l’offerta non sia bassa, le possibilità finiscono in brevissimo tempo. Certo, perché va da sé che se decine di paesini sparsi per lo stivale, aderiscono all’iniziativa, è anche normale aspettarsi che a quel prezzo, gli immobili vadano a ruba.

Ma ci si può sempre tentare e così, un altro borgo molto caratteristico, vede cedere case ad un euro, dopo quello della Campania, che forse ne ha ancora qualcuna disponibile. La cittadina ligure che da poco è entrata tra i paesini con questa caratteristica, è Pignone, in provincia di La Spezia. Abitanti del luogo stimati: 554.

Il bellissimo borgo, ha un centro storico molto caratteristico ed è l’ideale per chi vuole rilassarsi nel silenzio della natura, ed a pochi chilometri dal mare. Il paesino è infatti diviso dall’acqua, soltanto da poche stradine che portano in non molto tempo, verso Monterosso a mare ed anche al Parco Nazionale delle Cinque Terre. Dopo che le case sono state vendute ad una modica cifra in diverse zone d’Italia, anche la cittadina ha deciso di metter in vendite delle case ad un euro, per rilanciare il proprio sviluppo e l’economia.