La Serie A non è più su Sky per intero, ecco perché vedere calcio sulla tv via satellite ora costa zero euro

Se c’è una cosa di cui siamo sicuri è che dopo ben 15 anni, Sky ha perso la propria egemonia per quanto riguarda la trasmissione delle gare di Serie A. Dopo tanto tempo, Dazn si è accaparrato i diritti di tutte le gare, concedendo le briciole alla tv britannica.

Per questo, adesso il pacchetto di calcio Sky è accessibile al minimo costo di 5 euro. A quanto pare però, in casa Sky non hanno pensato solo ad un abbassamento dei costi, per evitare un vero e proprio esodo, ma anche ad altre iniziative che a questo punto diventano imprescindibili.

Calcio su Sky: ecco le novità

Il gruppo commerciale di Sky sta davvero facendo di tutto per non far perdere credibilità alla tv di Murdoch, nonostante proprio la scorsa settimana si sia raggiunto un accordo con Dazn per far tornare il calcio via satellite, ma non per tutti.

E così Sky si prepara ad accontentare i clienti, proprio per il pacchetto calcio. Visto che non c’è più la Serie A, Sky ha ragione di credere che il pacchetto dovrà costare zero euro per tutti i clienti, fino ad ottobre. Dal primo ottobre poi, lo stesso pacchetto costerà 5 euro al mese, costo comunque accessibile per tutti.

LEGGI ANCHE>>> Calcio, che caos: quanti abbonamenti servono per vedere tutte le partite stagionali

Intanto la televisione britannica sta studiando anche altri campi per quanto riguarda lo sport, per continuare a farsi piacere ai clienti. La risposta è la piattaforma Peacock, con serie tv e film per Italia ed Europa, a costo zero. Il servizio per i clienti Sky, è targato NBC. Dal primo luglio inoltre, sempre Sky ha anche lanciato diversi canali dedicati all’intrattenimento, e cioè: Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation. Inoltre, restando sul calcio, Sky ha sì perso la Serie A, ma continuerà ad avere la Champions League fino al 2024.