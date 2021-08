Un accordo che cambia nuovamente le carte in tavola. A questo punto i tifosi potrebbero aspettarsi un nuovo colpo di scena.

Ancora una mini rivoluzione nel mondo del calcio in tv. Mesi fa ha destato scalpore la mossa di Dazn che in un solo colpo si è portata a casa i diritti tv di Serie A ed Europa League, lasciando all’asciutto quella che finora aveva mantenuto il monopolio del diritti tv negli ultimi quasi vent’anni. Una mossa epocale che ha chiaramente condizionato anche le abitudini dei tifosi ed appassionati di calcio, costretti a passare in massa alla stessa Dazn.

Oggi un nuovo accordo che ci certo lascerà l’amaro in bocca a qualcuno, ma che in effetti, a ben considerare la situazione, appare più logico che mai. Sky ha infatti ufficializzato un accordo con Dazn per la trasmissione, via satellite, cosi come avvenuto fino alla scorsa stagione, di tutti gli incontri della prossima Serie A presso bar ed hotel che abbiamo mantenuto un contatto di categoria con la nota emittente tv.

L’accordo Sky Dazn sorprende tutti: i dettagli

Il comunicato ufficiale dell’azienda, rilasciato poche ore fa, dichiarava quanto segue: “Sky annuncia un accordo triennale con DAZN che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM. Dal 21 agosto, per i locali pubblici, Sky accenderà il nuovo canale Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM, commentate dalla squadra di Sky Sport. Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN. I clienti Sky Business, che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 216 e 218 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola”.

A questo punto, quindi, dal prossimo 21 agosto sarà possibile godere di tutto la proposta Dazn, associata a quella già presente su Sky, anche via satellite, esclusivamente per bar ed hotel. Un ritorno al passato, in forma però ristretta. Un accordo che, chiaramente, almeno per il momento tiene fuori i privati cittadini, per ovvie ragioni.