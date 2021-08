Rivoluzione nel calcio in tv. Sky lascia lo scettro a Dazn e per gli abbonati della grande piattaforma satellitare cambia davvero tutto.

La rivoluzione è ormai alle porte, il prossimo 22 agosto, con l’inizio della nuova stagione di Serie A si assisterà al passaggio di consegne ufficiale tra Sky e Dazn. La seconda, arrivata in sordina tre anni fa, con lo “scippo”, delle tre gare a giornata in esclusiva, proprio a Sky ed oggi padrona assoluta del calcio italiano. L’ultima asta dei diritti tv, infatti, ha visto protagonista assoluta proprio Dazn. Per Sky, invece, tre gare al giorno, in co esclusiva con la stessa Dazn, praticamente niente.

Per gli abbonati Sky, che di colpo hanno perso quella che era la principale proposta dell’abbonamento sottoscritto al calcio, ci saranno una serie di vantaggiose possibilità, considerata, ad oggi, la drastica riduzione dell’offerta proposta dalla piattaforma tv satellitare. La prima iniziativa in loro favore ha riguardato l’azzeramento dell’importo dell’abbonamento ai canali calcio da luglio fino a settembre.

Come disdire l’abbonamento Sky: i vari canali

Da ottobre, terminata l’offerta del costo zero, il pacchetto calcio di Sky sarà visibile al costo di 5 euro mensili. L’iniziativa è certamente dettata dalla scarsezza dell’offerta di tale pacchetto, che andando a perdere la punta di diamante della proposta, la Serie A, risulta essere a tutti gli effetti più che dimezzato. In ogni caso, l’abbonato che intende disdire il proprio abbonamento può farlo in tutta tranquillità, ed in maniera del tutto gratuita fino a settembre.

I canali principali per inviare la propria richiesta di disdetta dell’abbonamento a Sky sono i seguenti:

Ma come recedere dal pacchetto Sky

Si avrà tempo fino al 30 settembre per recedere dall’abbonamento Sky senza penali/costi inviando una comunicazione che nell’oggetto conterrà la seguente dicitura ” recesso per modifica pacchetto calcio”.

senza penali/costi inviando una comunicazione che nell’oggetto conterrà la seguente dicitura ” recesso per modifica pacchetto calcio”. Pec a servizioclientisky @pec.skytv.it ,

, Raccomanda A/R a Sky Italia, casella postale 13057 Milano,

Chiamando il numero 02.917171 o infine

Collegandosi alla propria pagina ufficiale Sky e selezionando la voce “fatture e pagamenti-variazioni contratto-recesso”.

Leggi anche >>> IPTV svolta clamorosa! La multa ai clienti che vedevano gratis Sky, Danz, Netflix e Amazon Prime

La rivoluzione nel calcio italiano è appena cominciata, a guidarla è Dazn, il futuro passerà per i suoi canali, per la sua proposta, per la qualità del servizio offerto. Nel frattempo Sky concentrerà con molta probabilità la sua proposta su altre categorie di intrattenimento, nell’attesa di tornare più forte di prima all’appuntamento Serie A.