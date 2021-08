Offerta Fastweb davvero imperdibile, ecco cosa contiene la Fastweb Mobile Light e chi potrà usufruirne anche subito

100 SMS e 50 Giga a 4,95 euro al mese. Ecco quanto possono ottenere i nuovi clienti Fastweb, a partire da oggi, 23 agosto 2021. Questo prezzo così vantaggioso però, si può avere solo se l’offerta corrisponde anche all’adesione a Fastweb Casa o Fastweb Casa Light.

A passare alla nuova linea potrebbero essere ad esempio, gli scontenti clienti Vodafone: ecco quanto sono aumentati i loro prezzi in poco tempo. Fastweb Mobile Light, questo il nome della nuova iniziativa, offre al prezzo già indicato, 100 SMS, 50 Giga, 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed alcuni Paesi esteri.

Fastweb, ecco in cosa consiste la nuova offerta

Il prezzo della nuova SIM è da considerarsi una spesa di una sola volta, e sarà di 10 euro, 5 ulteriori per la spedizione. In più, bisogna aggiungere la prima ricarica che sarà di 4,95 euro se da online o tramite Servizio Commerciale 146 e 10 euro se con altri canali di vendita.

Fastweb Mobile Light, consente poi il meccanismo detto extrasoglia, che riguarda l’eventualità dei Giga terminati. Il cliente infatti, potrà scegliere tramite un SMS da lui ricevuto, se comprare un Giga ulteriore a 6 euro, oppure bloccare la navigazione fino al mese successivo. Ma si può anche attivare l’opzione in automatico per 10 Giga in aggiunta a 6 euro al mese. Gli SMS extrasoglia, valgono 5 centesimi spesi per ogni nuovo messaggio inviato.

Fastweb, ricorda anche che nei primi 12 mesi di qualsiasi offerta accettata, non ci saranno rimodulazioni. Intanto, è ancora presente l’opzione per la promo Discovery+ gratis 3 mesi. L’opzione vale per tutti i clienti Fastweb sia per rete fissa che mobile, ed i nuovi clienti avranno la possibilità di aderirvi, direttamente tramite la loro Area Clienti MyFastwebentro il 31 Gennaio 2022. L’abbonamento poi scadrà dopo tre mesi e non si rinnoverà in automatico. Novità di agosto: ce ne sono anche per i clienti ho Mobile.