Walter Nudo si racconta dopo tanti anni di assenza dagli schermi: l’ex pugile e karateka ha rischiato la vita

È stato pizzaiolo, cameriere, poi è salito sulla cresta dell’onda, diventando di tutto un po’, da spogliarellista a pugile e da attore ad opinionista. Walter Nudo, nato in Canada nel 1970, è solo uno dei tanti casi di uomini dello spettacolo, che adesso non se la passano tanto bene.

Proprio come l’ex attaccante di Torino e Roma che ora è in gravi difficoltà economiche, anche l’ex pugile ora è finito nel dimenticatoio. Forza di un mondo che ti esalta e ti rigetta con uno schiocco di dita, ma Nudo ha anche rischiato di peggio, e lo spettacolo c’entra ben poco.

Walter Nudo ha rischiato di morire: adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

E pensare che Walter Nudo ad oggi, risulta l’unico ad aver vinto sia un’edizione de L’isola dei famosi, che del Grande Fratello. Ma purtroppo a livelli così alti, i soldi possono sparire come diventare sempre di più, come per l’ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario.

Il Corriere della Sera però ha cercato il personaggio televisivo, scoprendo un doloroso retroscena, raccontato proprio dal nativo di Montreal. “Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. – racconta Nudo – Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?'”. L’attore in passato è stato vittima di una bancarotta e ha perso quasi tutti i soldi guadagnati durante la sua carriera, ma per lui non è più un problema: Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

Il bell’ex concorrente di diversi format Mediaset, ha poi spiegato di essere convintissimo che i beni materiali non siano la prima cosa che conta: “io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente, però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”, ha dichiarato sinceramente. Adesso Walter Nudo si dice contento, si sente realizzato e convinto che bisogna accettarsi per quel che si è ed “ascoltare la propria natura”. I soldi ed il successo non sono tutto e la dura prova che gli ha consegnato la vita, ha convinto l’ex attore.