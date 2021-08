L’ex attaccante giallorosso e granata sta attraversando un periodo di grande difficoltà economica. Vediamo di chi si tratta e per quale motivo si trova in questa condizione

Nel corso della loro carriera i calciatori investono i loro cospicui guadagni in modo tale da non ritrovarsi senza profitti nel momento in cui appendono definitivamente le scarpette al chiodo.

Su questa scia c’è anche Ruggiero Rizzitelli, che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha vestito le maglie di Roma e Torino, per poi tentare la fortuna all’estero con il Bayern Monaco e ritirarsi nel 2000.

Il bomber che ha fatto sognare i tifosi romanisti e torinisti adesso è in un momento decisamente delicato della sua vita, almeno per quanto riguarda l’aspetto economico.

Ruggiero Rizzitelli: “Ecco perché ho perso tutti i miei possedimenti”

È stato infatti vittima di una clamorosa e brutale truffa che lo ha lasciato sul lastrico. Nella fattispecie si tratta di un raggiro da 300 milioni di euro, in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come la comica Sabina Guzzanti e l’attore David Riondino.

Queste le parole dell’ex calciatore in un’intervista rilasciata al quotidiano Leggo: “Tra il 1989 e 2000 ho investito tra i 2 e i 3 milioni di euro, ovvero tutto ciò che ho guadagnato giocando a pallone. Adesso non mi resta più nulla, se non qualche piccolo prelievo”.

Ma come è stato possibile tutto ciò? Cosa è successo a Rizzi-goal? A farlo sprofondare nel baratro è stato il suo “amico” Roberto Torregiani, che negli anni aveva instaurato un rapporto piuttosto intimo con lui. Hanno passato diverse vacanze insieme ed è stato anche il padrino di battesimo della figlia.

Purtroppo però alle volte le amicizie non sono sempre sincere e possono lasciare degli strascichi negativi indelebili. Rizzitelli dal canto suo non avrebbe mai potuto immaginare una situazione del genere, ma gli sciacalli sono sempre dietro l’angolo.

Così come ha fatto sul prato verde si rialzerà anche stavolta, con la consapevolezza che le questioni finanziarie devono essere tenute fuori dalla portata di persone esterne al nucleo familiare.