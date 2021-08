L’ossido di etilene continua a spaventare. E’ il turno di Lidl di ritirare dagli scaffali un prodotto che potrebbe causare gravi problemi di salute ai consumatori.

L’estate 2021 ha avuto come protagonista l’ossido di etilene. Il numero di prodotti ritirati dal mercato per la presenza del pericoloso gas è elevato e continua ad aumentare. I consumatori sono stati avvertiti dei problemi di salute legati alla consumazione di articoli vari, dai crackers agli yogurt, dai dolci alle vellutate vegetali. Vari supermercati sono stati coinvolti e la Commissione si è espressa a favore del ritiro dei prodotti anche per la presenza di una minima quantità di ossido di etilene. I danni che può provocare sono importanti ed è priorità tutelare la salute dei consumatori. Ora è la volta di Lidl e di uno specifico prodotto che è stato richiamato dalla vendita.

Qual è il prodotto con ossido di etilene di Lidl

Lidl ha subito un richiamo alimentare in relazione alla vendita di uno specifico prodotto. Si tratta della Vegan Mozzarelli, un articolo vegetale a base di olio di colza e farina di mandorle. Il Ministero della Salute ha rilevato la presenza di ossido di etilene dopo vari controlli e ha deciso, così, di imporre il ritiro dagli scaffali del prodotto.

Il marchio a cui prestare attenzione è Cemondo mentre il produttore dell’articolo è Vefo GmbH. La Vegan Mozzarelli è stata prodotta in uno stabilimento di Emstek, in Germania. I lotti interessati sono quelli con scadenza il 24 agosto 2021, il 26 agosto 2021 e il 27 agosto 2021.

Come si deve comportare il consumatore

I consumatori devono prendere l’avvertimento seriamente dato che la pericolosità dell’ossido di etilene è accertata. Il gas, utilizzato in ambito ospedaliero per la sterilizzazione dei presidi medici e chirurgici, provoca allergie dalle reazioni molto gravi, ha effetti neurotossici ed emolitici e può portare a manifestazioni irritative. Di conseguenza, chi ha acquistato la Vegan Mozzarelli deve procedere immediatamente con la riconsegna del prodotto nel punto vendita di riferimento per chiedere, poi, il rimborso.