Le chat segrete nascondono segreti e misteri che potrebbero rilevare dettagli piccanti del proprio partner. Leggerle sarebbe utile per stanare i traditori e mettere fine ad una relazione sbagliata.

WhatsApp è un luogo di conversazioni, scambi di idee ed informazioni ma anche un’applicazione che può celare un tradimento. Spesso fidanzati gelosi si ritrovano a leggere i messaggi in entrata per cercare di appurare la fedeltà del partner ma limitarsi alle conversazioni accessibili può essere limitante. WhatsApp, infatti, permette di avviare chat segrete, cancellabili subito dopo aver letto il contenuto. Per poter individuare una relazione segreta occorrerebbe leggere queste chat e, fortunatamente, farlo è possibile.

Come leggere le chat segrete

Chi ha qualcosa da nascondere sarà molto attento a non lasciare lo smartphone alla portata del partner ma soprattutto provvederà a cancellare immediatamente i messaggi scabrosi e rivelatori di un tradimento. Rimarranno in chat solo le conversazioni con amici, parenti e colleghi di lavoro che non faranno sospettare nulla al fidanzato/a.

Le persone che desiderano spiare completamente il partner devono, dunque, ricorrere ad un altro metodo che coinvolge il servizio WhatsApp Web. Parliamo dell’estensione per pc dell’app che consente di effettuare un backup di tutte le conversazioni dal device mobile ad un device fisso.

WhatsApp Web per spiare il partner

Connettere l’applicazione al pc tramite WhatsApp Web è semplice e veloce. Basterà essere in possesso dello smartphone della persona da controllare per pochi minuti e il gioco è fatto. L’inquadramento del QR-Code su pc con il telefono permetterà di stabilire velocemente la connessione in modo tale da passare tutte le chat sul pc e averle sempre a disposizione. Aggiornate e in tempo reale, senza possibilità che il proprio lui o la propria lei abbiano il tempo di procedere con la cancellazione.

Cancellare foto e video definitivamente

Le chat segrete, dunque, possono essere lette in tempo reale e così anche foto e video che arrivano da una terza persona. Lo strumento è sempre WhatsApp Web ma in un caso specifico non ci sarebbe più modo di recuperare i file. Una nuova funzione di WhatsApp, infatti, consente di decidere che il destinatario possa guardare solo una volta la foto o il video. Dopo la visualizzazione il messaggio verrà cancellato e la chat segreta resterà tale per sempre.