Come funziona WhatsApp Web? Ecco a voi una Mini guida per usare l’app più famosa del mondo. Tutto quello che non sapevate.

Chi di voi non utilizza Whatsapp Messenger? È il social più utilizzato al mondo. WhatsApp è un app informatica di messaggistica istantanea statunitense creata nel 2009 da WhatsApp Inc. Creata per utilizzo da dispositivo mobile, è stata sviluppata successivamente anche per una versione computer desktop: WhatsApp Web.

Whatsapp web: cos’è

La versione di WhatsApp per PC, permette di chattare, chiamare e videochiamare via internet duplicando app da telefono cellulare a computer fisso o portatile.

Questo programma permette di utilizzare WhatsApp anche quando non Abbiamo con noi lo smartphone: basta collegarsi alla versione Web dai browser, inquadrare il QR Code e tutte le funzioni di WhatsApp, saranno disponibili. Con la versione Web, potrete ricevere messaggi, condividere link, foto e video, chiamare e videochiamare.

Ma come si utilizza WhatsApp Web? Innanzitutto specifichiamo che non è un altro account, bensì lo stesso che utilizziamo sul nostro smartphone; per cui basta fare il login a WhatsApp da PC per accedere ai propri contatti: (Ciò implica che tutte le conversazioni WhatsApp saranno sincronizzate tra smartphone e computer, e qualsiasi azione compiuta dall’app si applicherà anche sul PC e viceversa). Scopriamo insieme gli altri utilizzi.