1Mobile è un marchio di Compagnia Italia Mobile Srl operatore virtuale di telefonia presente sul mercato da oltre dieci anni. Propone ai potenziali clienti offerte low cost in portabilità per tutti i gusti e le esigenze.

Come abbiamo già avuto più volte modo di notare, il panorama degli operatori virtuali della telefonia è quanto mai ampio ed articolato. Accanto ai nomi noti e più radicati come ad esempio TIM, negli ultimi anni sono comparsi tanti operatori virtuali che propongono offerte a costi molto inferiori rispetto a quelli della più blasonata concorrenza.

E’ il caso, come vedremo di seguito, di 1Mobile, un operatore tutto italiano, di proprietà della Compagnia Italia Mobile SRL, propone ai nuovi utenti una vasta gamma di offerte tra cui scegliere; e questo rappresenta certamente un punto a suo favore rispetto agli altri operatori con un numero più ristretto di opzioni disponibili.

Come il più noto ho. Mobile, di cui abbiamo già parlato su queste pagine, anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile si appoggia alla rete mobile di Vodafone; raggiungendo circa il 99% del territorio italiano. E questo è sicuramente un bel biglietto da visita iniziale.

In questo articolo ci soffermeremo in particolare sulle offerte in portabilità di 1Mobile, dopo aver recentemente analizzato le offerte rivolte a tutti. Infine, come al solito, ci focalizzeremo sui commenti degli utenti, ossia di coloro che hanno provato le citate offerte. Qual è l’umore prevalente? Ci sono più punti a favore o più punti deboli? Scopriamolo.

1Mobile è un operatore virtuale della telefonia: il contesto di riferimento

Come abbiamo già rilevato più volte, vedendo da vicino le offerte di vari operatori virtuali della telefonia, abbiamo innanzi società di telefonia mobile che, a differenza degli operatori reali e di fatto più articolati, non hanno una propria infrastruttura di rete. Pertanto, gli operatori virtuali, per poter offrire i loro servizi alla clientela, devono dunque appoggiarsi alle reti di altri operatori (TIM, Vodafone, Wind-Tre). Nel caso di 1Mobile, l’operatore di riferimento è, come detto, Vodafone.

In linea generale, gli operatori mobili virtuali propongono tariffe elastiche; pacchetti e servizi in qualche modo personalizzati, ma soprattutto i prezzi offerti sono altamente concorrenziali; e perciò più bassi di quelli praticati dai gestori di telefonia mobile reali.

In Italia gli operatori virtuali hanno fatto la loro comparsa nel 2007, quando Coop ha creato l’offerta CoopVoce, offrendo SIM a marchio collegate alla rete TIM. In questi ultimi anni tanti altri operatori virtuali sono giunti sul mercato: alcuni hanno ottenuto successo; visibilità e sono così rimasi stabilmente nello scenario degli operatori; altri si sono rivelati delle ‘meteore’.

LEGGI ANCHE >>> Offerte ho. Mobile, caratteristiche, costi ed opinioni dei clienti

1Mobile è un MVNO: cosa significa?

In linea generale è definita MVNO (dall’inglese Mobile Virtual Network Operator – operatore mobile virtuale), una società che presenta all’utenza servizi di telefonia mobile senza avere alcuna licenza per lo spettro radio e impianti di trasmissione. In buona sostanza, un operatore virtuale come 1Mobile, per agire sul mercato della telefonia, deve per forza avvalersi dell’infrastruttura di rete di uno degli operatori “tradizionali” (MNO – Mobile Network Operator). Per quanto riguarda il nostro paese si tratta dei gestori TIM, Vodafone, Wind3. In Italia questo è ammesso in virtù di accordi commerciali che sono stipulati tra l’operatore di rete mobile e la società che intende lanciare il suo servizio di telefonia come operatore mobile virtuale.

I MVNO hanno di solito classificazioni diverse, basate su vari parametri, in particolare sulle infrastrutture di cui è dotato e dai servizi che vengono offerti. Le più importanti categorie sono quelle dei Full MVNO e degli ESP MVNO.

Full MVNO e ESP MVNO: qual è la differenza?

Vi sono vari tipi di operatori telefonici virtuali, in base al rapporto che hanno con l’operatore reale cui si appoggiano:

Full MVNO (Full Mobile Virtual Network Operator)

L’operatore gestisce totalmente il servizio offerto a parte la la rete d’accesso, che resta di proprietà dell’operatore con cui ha firmato un accordo, vale a dire l’operatore reale. Detti operatori sono peraltro in grado di emettere e convalidare le SIM. Tra essi vi sono Lycamobile, Fastweb Mobile e PosteMobile.

Un Full MVNO, spesso chiamato anche solo MVNO, è quanto di più simile c’è ad un vero e proprio operatore mobile di rete (MNO). Un Full MVNO ha infatti gli identici processi e le identiche piattaforme di un operatore di rete, a parte l’infrastruttura radio e l’accesso ad essa. Di fatto, un Full MVNO gestisce in autonomia i servizi; stipula direttamente accordi di roaming internazionali; gestisce la fatturazione; il servizio clienti; le attività di marketing e delle vendite.

ESP MVNO (Enhanced service provider)

Si tratta di operatori che non possiedono le infrastrutture per la fornitura dei servizi, ma quelle per la commercializzazione dei prodotti, oltre che della gestione e fatturazione del cliente; invece la rete d’accesso e l’emissione di SIM card resta di competenza dell’operatore reale. Tra le ESP MVNO abbiamo Noitel Mobile, Optima Mobile e appunto 1Mobile.

Tecnicamente, l’ESP MVNO non ha un proprio IMSI (International Mobile Subscriber Identity ossia “identità internazionale di utente di telefonia mobile”), mentre come appena detto le SIM Card sono emesse dall’operatore di rete a cui si appoggia. Quest’ultimo è anche responsabile della fornitura di tutti i servizi di telefonia di base, dando luogo anche ad un importante vantaggio: l’ESP sfrutta gli accordi di roaming dell’operatore di rete, senza doverne sottoscrivere in maniera propria (come invece fa un Full MVNO).

Attenzione però a quanto segue: se all’inizio i vantaggi rispetto ad un Full MVNO sono certamente rappresentati dai minori costi di gestione che vanno a vantaggio della clientela, in ipotesi in cui un ESP MVNO decidesse di cambiare l’operatore di rete a cui fare riferimento, sarebbe costretto a cambiare le SIM a tutti i propri clienti, con ovvie ripercussioni negative e spese non proprio esigue.

1Mobile Special Flash: offerta in portabilità da tutti gli operatori e nuovi numeri

A questo punto passiamo a vedere le offerte in portabilità di 1Mobile, così come delineate nel sito web ufficiale. Ecco di seguito le caratteristiche chiave di 1Mobile Special Flash:

130GB di internet in 4G;

+ 10 GB omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati vs tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

50 SMS Nazionali;

Tariffe speciali estero;

9,99 euro al mese.

Attenzione però: si tratta di offerta valida in promozione fino al 31/08/2021 per i nuovi clienti in portabilità da tutti gli operatori e per i nuovi numeri. Il costo di attivazione è pari a 5 euro per le nuove attivazioni e in portabilità da Vodafone; zero euro in portabilità da tutti gli altri operatori.

Come ben evidenziato nel sito web ufficiale di 1Mobile, per le Sim attivate con contestuale portabilità non da Vodafone, il passaggio deve essere ultimato con successo entro il primo rinnovo (o 30 giorni dall’attivazione della SIM). Altrimenti saranno addebitati i 5 euro di costo di attivazione. La promozione Special Flash si rinnova in via automatica ogni mese, e al terzo rinnovo consecutivo i clienti ottengono in omaggio 10GB aggiuntivi da sfruttare sempre per il solo traffico effettuato in Italia. E secondo una regola già vista altrove, il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

Lo ribadiamo: l’offerta è valevole per i nuovi clienti in portabilità da tutti gli operatori e anche per nuovi numeri. 1Mobile dà la possibilità di portare il numero gratis, recandoti presso i punti vendita (la lista nella sezione negozi del sito www.unomobile.it) oppure sul web, acquistando una Sim e inviando insieme alla documentazione richiesta il modulo di portabilità.

Inoltre, i GB di internet di cui ai pacchetti Special Flash sono validi per il traffico in Italia e in UE in accordo alla Regolamentazione europea. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, l’utente potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

In caso di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere sfruttata soltanto a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. Invece, in ipotesi di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà sospesa e potrà essere riattivata soltanto con idonea ricarica.

Offerte in portabilità da TIM, WIND3, ILIAD, tutti gli MVNO e nuovi numeri

Le offerte in portabilità ovviamente non finiscono qui. Nel sito web ufficiale di 1Mobile ve ne sono altre quattro degne di considerazione. Analizziamole separatamente.

Offerta 1Mobile Top Reward: come funziona?

100GB di internet in 4G;

+10GB in omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati vs tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

50 SMS;

Tariffe speciali estero;

7,99 euro al mese

Si tratta di un’offerta valida in promozione fino al 31/08/2021 esclusivamente per i nuovi clienti in portabilità da TIM; WIND3; Iliad, tutti gli MVNO e nuovi numeri. Attenzione però ai dettagli: infatti il costo di attivazione per i clienti in portabilità è pari a 2 euro, mentre il costo di attivazione per i nuovi numeri è pari a 7 euro.

Per quanto attiene alle Sim attivate con contestuale portabilità, il passaggio deve essere fatto con successo entro il primo rinnovo (o 30 giorni dall’attivazione della Sim). Altrimenti, saranno addebitati 5 euro. La promozione 1Mobile TOP Reward si rinnova in via automatica ogni mese, ma al terzo rinnovo consecutivo tutti i clienti ottengono in omaggio 10 GB ulteriori da usare sempre per il solo traffico effettuato nel nostro paese. Mentre il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo: ciò secondo una regola già vista altrove.

Lo ribadiamo: l’offerta è applicabile ai nuovi clienti in portabilità da TIM; WIND3; Iliad; tutti gli MVNO e per nuovi numeri. 1Mobile dà la possibilità di portare il proprio numero gratis recandoti presso uno dei punti vendita (la lista nella sezione negozi del sito www.unomobile.it) o sul web, acquistando una Sim e inviando insieme alla documentazione il modulo di portabilità.

Anche qui vale quanto detto sopra: i GB di internet previsti dai pacchetti 1Mobile Top Reward sono valevoli per il traffico in Italia e in nei paesi UE, in accordo alla Regolamentazione europea. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese posteriore. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb.

Anche qui, in ipotesi di credito insufficiente, l’offerta è e/o rinnovata, ma potrà essere fatta valere soltanto a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. Mentre in caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà oggetto di sospensione e potrà essere riattivata soltanto a fronte di una idonea ricarica.

Offerta 1Mobile Smart Reward: come funziona?

50GB di internet in 4G;

+10GB in omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati vs tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

40 SMS;

Tariffe speciali estero;

5,99 euro al mese.

Si tratta di un’offerta valida in promozione fino al 31/08/2021 soltanto per i nuovi clienti in portabilità da TIM, WIND3, Iliad, tutti gli MVNO e nuovi numeri. Attenzione anche qui a costi di attivazione: per i clienti in portabilità sono pari a 4 euro; mentre per i nuovi numeri corrispondono a 9 euro.

Per quanto riguarda le Sim attivate con contestuale portabilità, il passaggio deve essere svolto con successo entro il primo rinnovo (o 30 giorni dall’attivazione della Sim). Altrimenti saranno addebitati i 5 euro, come già visto con riferimento alle altre offerte.

Lo rimarchiamo: l’offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti in portabilità da TIM; WIND3; Iliad, tutti gli MVNO e nuovi numeri. 1Mobile dà la possibilità di portare il proprio numero a costo zero, recandosi di persona presso uno dei punti vendita (lista nella sezione negozi del sito www.unomobile.it) oppure sul web, acquistando una Sim e inviando insieme alla documentazione richiesta il modulo di portabilità.

Analogamente a quanto visto in precedenza con riferimento alle altre offerte, la promozione 1Mobile Smart Reward si rinnova in automatico ogni mese; al terzo rinnovo consecutivo il cliente ottiene in omaggio 10 GB supplementari da sfruttare sempre per il traffico in Italia. Anche qui, il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

Come già visto, i GB di internet previsti dai pacchetti 1Mobile Smart Reward sono validi per il traffico effettuato in Italia e in UE, in accordo alla Regolamentazione europea. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà proseguire con la navigazione sul web, al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

Ed anche qui, in ipotesi di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere sfruttata esclusivamente a fronte di una ricarica che faccia fronte al costo della promozione o del suo rinnovo. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà oggetto di sospensione e potrà essere riattivata a fronte di una opportuna ricarica.

Offerta 1Mobile Start XPlus Reward: come funziona?

20GB di internet in 4G;

+10GB omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati vs tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

30 SMS;

Tariffe speciali estero;

4,99 euro al mese;

4,49 euro al mese dal terzo mese per sempre.

Si tratta di un’offerta valida in promozione fino al 31/08/2021 esclusivamente per nuovi clienti in portabilità da TIM; WIND; TRE; Iliad e tutti gli MVNO e nuove attivazioni. Il costo di attivazione è pari a 10 euro.

L’offerta dà la possibilità di portare il proprio numero gratis, andando presso uno dei punti vendita (qui lista nella sezione negozi del sito www.unomobile.it) o sul web, acquistando una Sim e inviando insieme alla documentazione richiesta il modulo di portabilità.

I GB di internet previsti dai pacchetti 1Mobile Start XPlus Reward si applicano per il traffico in Italia e nei paesi dell’area UE, in accordo alla Regolamentazione europea. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo, secondo una regola già vista. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà proseguire a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

Inoltre, la promozione 1Mobile Start XPlus Reward si rinnova in automatico ogni mese, ed al terzo rinnovo consecutivo il cliente ottiene in omaggio 10GB ulteriori da usare sempre per il solo traffico effettuato in Italia; il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

Se il credito è insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere sfruttata esclusivamente a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. In ipotesi di credito insufficiente per due scadenze consecutive, l’offerta/opzione sarà oggetto di sospensione e potrà essere riattivata a fronte di una opportuna ricarica. Anche qui, insomma, niente di nuovo.

Offerta 1Mobile World XPlus: come funziona?

40GB di internet in 4G;

+ 10GB in omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

320 Minuti internazionali vs alcuni paesi: Austria – Bangladesh – Brasile – Bulgaria – Canada – Cina – Cipro – Colombia – Danimarca – Estonia -Finlandia – Francia – Germania – Gran Bretagna -Grecia India Irlanda – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Messico- Norvegia – Olanda – Pakistan – Perù – Polonia – Portogallo – Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca – Romania – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria – USA;

Tariffe speciali estero;

Costo 9,99 euro al mese.

Si tratta di offerta valida in promozione fino al 31/08/2021 per i nuovi clienti in portabilità da TIM, WIND3, Iliad, tutti gli MVNO e nuovi numeri. Il costo di attivazione non è pari a 10 euro, ma 5 euro fino al 31/08/2021.

La promozione 1Mobile World XPlus si rinnova in automatico ogni mese; e al terzo rinnovo consecutivo tutti i clienti che attivano o che hanno già attivato l’offerta, ottengono in omaggio 10 GB ulteriori da sfruttare sempre per il solo traffico nel nostro paese. Il traffico che non sarà usato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

L’offerta consente di portare il proprio numero gratis, andando presso uno dei punti vendita (qui la sezione negozi del sito www.unomobile.it); oppure sul web, comprando una Sim e inviando insieme alla documentazione richiesta il modulo di portabilità.

I minuti di chiamate verso alcuni Paesi, che non saranno sfruttati entro il mese, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo. Mentre, terminati i minuti verso alcuni paesi nell’elenco dell’offerta 1Mobile World XPlus saranno fatte valere le tariffe speciali estero per tutte le destinazioni 1Mobile World XPlus.

I GB di internet di cui ai pacchetti 1Mobile World XPlus sono validi per il traffico in Italia e in UE in accordo alla Regolamentazione europea.

Il traffico che non sarà usato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. In caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

E secondo quanto già visto sopra, in ipotesi di credito insufficiente, l’offerta sarà attivata e/o rinnovata; ma potrà essere adoperata esclusivamente a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. Anche qui, in ipotesi di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà oggetto di sospensione e potrà essere riattivata a fronte di una opportuna ricarica.

LEGGI ANCHE >>> Feder Mobile, le 3 offerte Business fanno davvero risparmiare?

Le opinioni degli utenti sulle offerte in portabilità 1Mobile: pro e contro

A questo punto, come al solito, vediamo da vicino alcuni dei commenti e delle opinioni più interessanti di coloro che hanno provato le offerte in portabilità 1Mobile. Ciò come sempre, al fine di contribuire ad orientare il cliente verso la miglior offerta per le proprie esigenze.

I commenti positivi sulle offerte 1Mobile in portabilità

Essendo un società di telefonia low cost con un discreto numero di clienti, non possono mancare le opinioni di chi è soddisfatto della scelta fatta. In particolare, vi sono coloro che hanno notato che le offerte in portabilità sono diversificate ed adatte di fatto alle esigenze di tutti. Soprattutto, i costi sono bassi e la navigazione sul web è buona. Pareri positivi anche per quanto attiene al servizio clienti. Le promozioni economiche sono altresì apprezzate dai più, come anche la facilità con cui è possibile fare richiesta di acquisto e attivazione della singola offerta in portabilità, direttamente online.

Altri hanno rilevato che l’iter di portabilità è effettuato in un paio di giorni e, dopo aver impostato manualmente i parametri per poter sfruttare il traffico dati e l’hotspot, ha funzionato tutto correttamente.

Ottenimento della SIM via web, ricezione, linea telefonica, velocità internet e copertura hanno ricevuto valutazioni positive da parte di molti clienti. Anche il fatto che l’operatore virtuale in questione si appoggi alla potente rete Vodafone per la copertura, è stato apprezzato da non poche persone, che infatti non tornerebbero indietro sui loro passi dopo la scelta di cambiare operatore.

I commenti negativi sulle offerte 1Mobile in portabilità

Come praticamente sempre succede con gli operatori della telefonia, vi sono però luci ed ombre, opportunamente evidenziate dalla clientela. Insomma, un operatore in grado di mettere d’accordo davvero tutti, non esiste.

In particolare c’è chi ha puntato il dito contro la qualità del servizio di assistenza clienti, che anche con riferimento ad 1Mobile non brillerebbe sempre per cortesia; professionalità e capacità di risolvere problemi e chiarire dubbi del cliente. Altri hanno invece segnalato problemi con riferimento alla linea telefonica e dunque alla qualità della conversazione; mentre altri hanno rilevato problemi di velocità di connessione web.

Qualcuno ha criticato gli intoppi che talvolta si presenterebbero al momento della registrazione con app dedicata, ma soprattutto c’è chi ha espresso commenti negativi con specifico riferimento all’iter di portabilità, che seppur connesso ad offerte vantaggiose, più di una volta si rivelerebbe molto meno veloce di quanto promesso da questo operatore virtuale di telefonia. Ma si sa che per tutte le compagnia che offrono servizi low cost, nella bilancia dei pro e dei contro, qualche difetto e qualche elemento che meriterebbe correzione, si trova sempre.