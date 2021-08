Feder Mobile è un operatore virtuale della telefonia, attivo in Italia da poche settimane. Per fare colpo sui nuovi clienti, presenta delle offerte a prezzi stracciati, anche per la clientela Business. Ecco tutti i dettagli.

Feder Mobile è il nuovo operatore virtuale low-cost, che si appoggia alla rete Vodafone. La navigazione in 4G arriva a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in upload, mentre chi navigherà nel continente europeo sfrutterà la tecnologia 3G.

Abbiamo già visto quelle che sono le offerte Consumer di Feder Mobile, di seguito vogliamo invece porre l’attenzione sulle tre offerte Business di questo nuovissimo operatore della telefonia, tutto italiano e sbarcato nel mercato da poche settimane, ossia il 15 Luglio scorso. Ne considereremo le caratteristiche principali, notando non soltanto i costi previsti ma anche le funzionalità e i vantaggi dati dalla sottoscrizione di una di queste offerte.

Feder Mobile: chi è questo operatore in breve

Come accennato, Feder Mobile è un nuovo operatore virtuale ESP con sede a Catania, che si avvale della rete 4G di Vodafone per le proprie operazioni. Come già tanti altri operatori virtuali cd. MVNO, intende fare della trasparenza e della lealtà commerciale i suoi punti di forza. Si tratta di qualcosa di già visto in Italia con l’ingresso di Iliad qualche anno fa.

L’azienda nasce dalla Feder S.r.l., realtà tutta italiana, con l’intento di offrire accessori di qualità per smartphone e tablet. La società ha un’esperienza ultra trentennale, con una gamma di prodotti che spazia dalle custodie alle cuffie; dai power bank ai cavi. Oggi il grande passo è stato compiuto, ed anche Feder Mobile fa ora parte dell’eterogenea categoria degli operatori di telefonia virtuale.

La storia di Feder inizia nel 1990, epoca in cui il mercato della telefonia mobile muoveva i primi passi. L’azienda si caratterizza subito per un grande impegno verso i rapporti commerciali con l’Oriente, in una fase in cui ciò era ancora un’attività pioneristica, ad alto rischio di buco nell’acqua. Ma Feder divenne ben presto un punto di riferimento nel mercato degli accessori per la telefonia, spiccando per originalità, qualità e correttezza. Ecco perchè non deve stupire che tra i suoi clienti vi siano società come Alitalia, AirFrance, Blu Panorama e altre.

Tre parole chiave compaiono nel sito web ufficiale di Feder Mobile, a voler sintetizzare la mission aziendale: “Copertura, assistenza, trasparenza sono le solide basi su cui poggia Feder Mobile, operatore mobile italiano forte di un’esperienza trentennale nel settore delle comunicazioni”, si può infatti leggere nella sezione ‘Chi siamo’ del sito.

Feder Mobile è un operatore virtuale: quali sono i vantaggi?

Abbiamo accennato al fatto che Feder Mobile è un operatore virtuale della telefonia, ossia in estrema sintesi un soggetto che offre servizi di telefonia mobile, senza avere una rete di infrastrutture proprie, ed anzi appoggiandosi alle reti di altri operatori cd. reali (nel caso di Feder Mobile è Vodafone). Gli operatori mobili virtuali vantano tariffe elastiche, servizi personalizzati e spesso sono più convenienti dei gestori di telefonia mobile reali. Di seguito esponiamo in sintesi i vantaggi di questi operatori, che rilevano anche in riferimento alle offerte Business di Feder Mobile, che tra poco vedremo:

Tariffe a consumo o a pacchetto maggiormente personalizzate , che si lasciano preferire specialmente da chi non ama gli abbonamenti con vincoli temporali e in generale da chi usa limitatamente il proprio smartphone. Dette tariffe a consumo permettono un oggettivo risparmio rispetto ai piani tariffari tradizionali;

, che si lasciano preferire specialmente da chi non ama gli abbonamenti con vincoli temporali e in generale da chi usa limitatamente il proprio smartphone. Dette tariffe a consumo permettono un oggettivo risparmio rispetto ai piani tariffari tradizionali; Economicità dei piani tariffari. Infatti, non dovendo sopportare i costi di gestione delle infrastrutture di rete e avendo una struttura meno articolata, è chiaro che gli operatori virtuali possono a offrire tariffe a prezzi più bassi degli operatori cd. reali.

Vi è da notare però che gli operatori reali danno la precedenza nelle comunicazioni ai propri clienti. Ecco perchè, soprattutto nei momenti di maggior traffico, gli utenti degli operatori virtuali potrebbero avere problemi di linea o rallentamenti nella navigazione sul web.

Perché scegliere le offerte Feder Mobile: i punti di forza

Prima di effettuare la scelta verso un’offerta telefonica piuttosto che un’altra, ogni persona interessata a cambiare operatore o attivare una nuova Sim, farà bene a tenere conto delle seguenti quattro parole chiave. Ecco quali sono:

Velocità : non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione;

: non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione; Costo : è facile intuire che il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta;

: è facile intuire che il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta; Copertura : rilevante anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio;

: rilevante anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio; Assistenza: ossia la qualità dell’assistenza dei singoli operatori di una certa compagnia.

Ovviamente è sulle tariffe cellulari che l’operatore virtuale Feder Mobile punta per guadagnare credibilità e fette di nuova clientela. Come ora vedremo con riferimento alle offerte Fede Mobile Business.

Offerte Feder Mobile Business: quanto costano?

Parlare di offerte Feder Mobile Business significa considerare le specifiche esigenze dei liberi professionisti e delle piccole aziende. Per quanto attiene alla telefonia mobile dette esigenze sono collegate ai minuti di chiamate verso tutti; alla possibilità di chiamare gratuitamente i propri colleghi o collaboratori; ad una certa quantità di sms e certamente al traffico dati di internet mobile.

Feder Mobile offerta Business One

Costo pari a 9,99 € al mese;

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

50 SMS verso tutti;

50 GB di internet.

Interessante notare che sottoscrivendo l’offerta Business One a 9,99 al mese, il cliente chiama senza scatto alla risposta e naviga in 4G o LTE con una velocità in download fino a 60 Mbps, e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale con scatti anticipati di 1MB. Attenzione però: nei paesi stranieri, la velocità di connessione 3G dipende dalla rete dell’operatore. Circa i costi, abbiamo dunque una tariffa a costi contenuti e addebitati mensilmente. Si rinnova in via automatica nell’identico giorno nel quale è stata attivata se il credito restante della SIM è sufficiente. E’ altresì previsto un costo di 24.90 euro, incluso il costo di attivazione di 6 euro da sommare al costo della tariffa scelta. Come abbiamo già visto con riferimento alle offerte Consumer di Feder Mobile, anche qui nel caso sia oltrepassata la soglia mensile dati, la navigazione sul web sarà stoppata in automatico.

Tuttavia, il cliente potrà attivare uno dei pacchetti ‘Help’ dal sito web ufficiale o dall’app dedicata, per proseguire con la navigazione. ln particolare, il rinnovo sarà confermato da un SMS dopo essere stato scalato dal credito restante della SIM. Se il credito non basta a far fronte al costo di rinnovo dell’offerta, il servizio sarà sospeso. Nel periodo di sospensione i minuti; gli SMS e i dati saranno tariffati in base alle condizioni previste dal Piano Base Feder Mobile fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni ulteriori attive sulla linea.

Come già visto per le offerte Consumer, nel caso in cui la ricarica del credito non sia compiuta entro i 60 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire l’iter di cessazione dell’offerta. I Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. Si tratta di qualcosa di già visto anche in altri operatori.

Feder Mobile offerta Business Two

Costo di 12,99 euro al mese;

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili;

50 SMS verso tutti;

70 GB di internet.

Aumentano i Giga rispetto alla precedente offerta: con Business Two a 12,99 euro il cliente chiama senza scatto alla risposta e può navigare in 4G o LTE con una velocità in download fino a 60 Mbps; e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale con scatti anticipati di 1MB. Anche in questo caso, l’offerta Business si rinnova in via automatica nello stesso giorno nel quale è stata attivata se il credito restante della SIM basta all’operazione di rinnovo. Vi è da sostenere un costo di 24.90 euro, incluso il costo di attivazione di 6 euro da aggiungere al costo della tariffa desiderata.

Come visto per la prima offerta, con Business Two in ipotesi di superamento della soglia mensile dei dati, la navigazione avrà uno stop automatico; ma il cliente potrà attivare uno dei pacchetti “Help” dal sito web ufficiale o dall’app dell’operatore, per continuare la navigazione.

Il rinnovo sarà confermato con un SMS dopo essere stato scalato dal credito restante della SIM. Ma attenzione: se il credito non basta a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà stoppata. Nel lasso di tempo di sospensione i minuti; gli SMS e i dati saranno così tariffati come previsto dal Piano Base Feder Mobile fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni ulteriori attive sulla linea. Si tratta di qualcosa di analogo a quanto visto sopra con riferimento alla prima offerta Business. E anche qui, se la ricarica del credito non è fatta entro i 60 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire l’iter di cessazione dell’offerta. Come per l’offerta denominata One, i Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo.

Feder Mobile offerta Business Three

La terza ed ultima offerta Business di Feder Mobile è quella più ricca, abbiamo infatti:

Costo di 15,99 euro al mese;

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili;

50 SMS verso tutti;

100 GB di internet.

Grazie all’offerta Business Three di Feder Mobile, il cliente può chiamare senza scatto alla risposta e navigare in 4G o LTE con una velocità in download fino a 60 Mbps, e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale con scatti anticipati di 1MB. Anche qui niente di nuovo, se confrontato con le offerte viste sopra. Infatti, l’offerta in questione si rinnova automaticamente nello stesso giorno nel quale è stata attivata se il credito che rimane della propria SIM lo consente. Vi è da sostenere un costo di 24.90 euro incluso il costo di attivazione di 6 euro, da sommare al costo della tariffa voluta.

Come visto sopra, nessun problema in caso di superamento della soglia mensile dei dati: infatti, la navigazione si bloccherà subito senza rischi di ulteriori esborsi; ma il cliente potrà attivare uno dei pacchetti “Help” dal sito web ufficiale o dall’app dedicata continuare la navigazione. La procedura di rinnovo non ha sostanziali variazioni rispetto a quanto visto finora: il rinnovo infatti sarà confermato da un SMS dopo essere stato scalato dal credito rimanente della SIM. Se il credito non basta a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà stoppata. Nello spazio di sospensione i minuti; gli SMS e i dati saranno così tariffati come previsto dal Piano Base Feder Mobile fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni ulteriori attive sulla linea.

Se la ricarica del credito non è compiuta entro i 60 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà fatto partire il processo di cessazione dell’offerta. Pertanto, anche su questo punto, nulla di nuovo. Per l’offerta Three di Feder Mobile vale quanto visto sopra anche in questo circostanza: i Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo.

Come attivare le offerte Business di Feder Mobile?

Due sono le modalità previste per l’attivazione di una di queste offerte:

Direttamente online cliccando sul tasto ‘Acquista’ nell’area dedicata all’offerta nel sito web ufficiale dell’operatore;

cliccando sul tasto ‘Acquista’ nell’area dedicata all’offerta nel sito web ufficiale dell’operatore; Presso i negozi autorizzati.

Ricordiamo comunque che il singolo cliente può verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi; la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico restante scaricando l’app dedicata Feder Mobile o facendo accesso all’Area Clienti sul sito www.federmobile.it o componendo codice gratuito *123# e seguire le indicazioni guida. Mentre per quanto riguarda il monitoraggio consumi e fatture per ciascuna delle 3 offerte, nel sito web ufficiale si trova scritto che: “È possibile controllare in ogni momento le tue fatture e i consumi relativi alle tue SIM accedendo al MY AREA o chiamando il supporto clienti 4112”.

Le opinioni dei clienti sulle offerte Business di Feder Mobile

Per quanto riguarda le opinioni dei clienti, positive e negative, vale quanto detto per le offerte Feder Mobile Consumer: l’operatore è attivo da poche settimane in Italia e quindi focalizzarsi sui commenti appare prematuro. E’ necessario dunque aspettare qualche mese, per capire quali sono gli umori prevalenti tra coloro che hanno sperimentato il servizio.

Ma certamente non potranno mancare commenti positivi circa l’economicità delle offerte dell’intero catalogo, mentre probabilmente qualcuno storcerà il naso in relazione al fatto che quando si è in Unione Europea si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in Internet, ma in 3G (in base alle disposizioni AGCOM) con i bundle inclusi nell’offerta. Staremo a vedere se questo operatore riuscirà a ritagliarsi delle fette di mercato, a discapito della concorrenza.