Feder Mobile è il nuovissimo operatore virtuale italiano che si appoggia alla rete Vodafone. Più d’una le offerte Consumer, tutte caratterizzate dai costi minimi e scontati fino a fine anno. Ecco i dettagli di riferimento.

Come abbiamo già avuto modo di notare più volte, il panorama degli operatori della telefonia è oggi molto variegato: non include soltanto quelli tradizionali, ma un numero in costante aumento di aziende che offrono pacchetti a condizioni economiche molto vantaggiose. Tra queste, una new-entry di qualche settimana fa è Feder Mobile, operatore dunque appena entrato in attività in Italia. Anticipiamo che Feder Mobile è un operatore virtuale ESP basato sulla rete 4G di Vodafone, presentato alla fine di questo inverno.

Come già anticipato nei mesi scorsi prima del lancio vero e proprio, Feder Mobile intende attrarre nuovi clienti puntando su tariffe assai competitive, ed anche piuttosto chiare nella spiegazione al potenziale cliente. Per esempio rileva particolarmente l’offerta entry level Easy, che per appena 4 euro al mese (in promozione fino a fine 2021) offre 1.000 minuti di chiamate; 30 SMS e 8 GB di traffico dati al mese. Certamente non male specialmente se confrontiamo questa offerta con tante altre simili, ma decisamente meno economiche, presenti sul mercato.

Di seguito esporremo dunque le caratteristiche essenziali dell’offerta Consumer di Feder Mobile, mentre per quanto attiene ai commenti degli utenti, dobbiamo rimarcare che è ancora troppo presto per delineare un quadro articolato delle opinioni favorevoli e di quelle sfavorevoli.

Feder Mobile: cosa sono gli MVNO?

Lo abbiamo ribadito più volte: il mondo dei MVNO – ossia degli operatori virtuali di telefonia – è sempre in aggiornamento, con offerte nuove e sempre diverse, nel tentativo di attrarre i clienti con costi convenienti. Si tratta di una realtà alimentata da aziende che si affacciano per la prima volta nel panorama italiano della telefonia mobile e dagli spin-off dei gestori principali, come i vari Kena Mobile; Very Mobile e Ho. Mobile, di cui già ci siamo occupati.

Feder Mobile è il nuovo operatore virtuale italiano, presente in Italia da pochissimo – ossia dal 15 luglio scorso – ed avente sede a Catania. Ma che significa esattamente operatore virtuale? Ebbene, non è difficile da spiegare. Gli operatori virtuali rappresentano una parte certamente consistente del mercato di telefonia mobile in Italia. Questi operatori, sfruttando le reti dei quattro maggiori operatori cd. reali (TIM, Vodafone, Wind e Tre) forniscono un servizio completo agli utenti con tariffe “tutto incluso” che includono minuti; SMS e GB di traffico.

In concreto, vero è che il mercato della telefonia mobile negli ultimi anni ha subito una sostanziale evoluzione, con l’entrata in campo dei cosiddetti “operatori virtuali MVNO” (Mobile Virtual Network Operator), ossia società che danno servizi di telefonia mobile avvalendosi delle infrastrutture già esistenti di operatori reali, come TIM; Vodafone e Wind3. Non dovendo spendere risorse per la costruzione di nuove reti e infrastrutture, gli operatori MVNO possono focalizzarsi i loro sforzi iniziali esclusivamente sugli utenti finali; proponendo tariffe appunto ‘tutto incluso’ che comprendono minuti, SMS e GB, con formule davvero convenienti e in grado di far risparmiare parecchio.

Più nel dettaglio, l’operatore mobile virtuale di rete indica dunque quelle società operanti nel campo della telefonia che offrono servizi di telefonia mobile senza avere una propria rete o licenza; ma di fatto affittando le infrastrutture dai grandi operatori telefonici. Ecco spiegato in sintesi il perchè riescano ad offrire tariffe low-cost.

Feder Mobile è un operatore mobile di tipo ESP: che significa?

All’inizio abbiamo accennato al fatto che Feder Mobile è un operatore della telefonia cd. MVNO di tipo ESP, ma forse non a tutti è chiaro il significato di quest’ultimo termine. Oggi il mercato è caratterizzato dalla presenza di due distinte categorie di operatori virtuali. Eccole in sintesi:

gli operatori Full MVNO come Kena Mobile; Postemobile e Fastweb che gestiscono totalmente il servizio offerto (inclusa l’emissione e la convalida delle SIM), tranne per la rete d’accesso, che resta di proprietà dell’operatore reale con il quale hanno l’accordo;

come Kena Mobile; Postemobile e Fastweb che gestiscono totalmente il servizio offerto (inclusa l’emissione e la convalida delle SIM), tranne per la rete d’accesso, che resta di proprietà dell’operatore reale con il quale hanno l’accordo; gli operatori ESP MVNO come Carrefour; CoopVoce; Rabona Mobile e appunto Feder Mobile, in cui l’azienda gestisce solo la commercializzazione e una infrastruttura di fornitura servizi, ma senza facoltà di gestione della rete di accesso nè dell’emissione delle SIM card.

Tecnicamente, un ESP MVNO come Feder Mobile non ha un proprio IMSI (International Mobile Subscriber Identity ossia “identità internazionale di utente di telefonia mobile”) e le SIM Card sono di fatto emesse dall’operatore di rete a cui si appoggia (in questo caso Vodafone). A differenza del Full MVNO, l’ESP non ha alcun componente dell’infrastruttura per la fornitura dei servizi di telefonia mobile; tuttavia ha le infrastrutture per la fornitura dei servizi a valore aggiunto (VAS – Value Added Services) e quelle per la commercializzazione dei prodotti.

Nella descrizione presente nel sito web ufficiale, Feder Mobile usa queste parole per definirsi: “Copertura, assistenza, trasparenza sono le solide basi su cui poggia Feder Mobile, operatore mobile italiano forte di un’esperienza trentennale nel settore delle comunicazioni. La storia di Feder comincia nel 1990, quando il mercato della telefonia mobile muoveva i primi passi. L’azienda pone da subito un grande impegno verso i rapporti commerciali con l’Oriente, quando ciò rappresentava ancora un’attività pioneristica, ad alto rischio. Feder si afferma ben presto nel mercato degli accessori per la telefonia in quanto ad originalità, qualità e correttezza. Tra i suoi clienti annovera Alitalia, AirFrance, Blu Panorama, Luxair, Air Tahiti Nui, XL airways, Czech Airlines, Transavia”.

Offerte Feder Mobile: le parole chiave per orientarsi nella scelta dell’operatore

Come ribadito più volte, Feder Mobile è un nuovo operatore virtuale tutto italiano, che fa riferimento alla rete 4G di Vodafone per le proprie attività. L’operatore in oggetto pare voler fare della trasparenza e della lealtà commerciale i propri punti di forza, al pari di tutti gli altri operatori virtuali della telefonia. Un po’ come già per la compagnia francese Iliad che grande successo sta riscuotendo in Italia. Prima di scegliere una offerta telefonica piuttosto che un’altra, ogni potenziale cliente farà bene a tenere conto delle seguenti quattro parole chiave. Ecco quali sono:

Velocità : non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione;

: non tutti gli operatori hanno la stessa velocità di navigazione; Costo : è facile intuire che il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta;

: è facile intuire che il rapporto qualità prezzo è essenziale per capire quale sia una buona offerta; Copertura : rilevante anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio;

: rilevante anche sapere se un certo operatore ha una buona copertura del territorio; Assistenza: ossia la qualità dell’assistenza dei singoli operatori di una certa compagnia.

Chiaro che sulle tariffe cellulari l’operatore virtuale Feder Mobile punta per guadagnare credibilità e fette di nuova clientela. Dette tariffe consistono in abbonamenti e piani tariffari per smartphone che, a fronte del pagamento di un costo mensile, consentono di chiamare; navigare liberamente da dispositivo mobile e inviare SMS.

Fondamentalmente ciò che cambia da operatore a operatore è il piano tariffario e i servizi (giga; minuti ed SMS) previsti nell’offerta cellulare, che ora vedremo con riferimento a Feder Mobile. In linea generale, le telefonate possono comportare un traffico voce al minuto (con e senza scatto alla risposta) o chiamate illimitate con canone mensile.

Il traffico dati, vale a dire i giga che permettono la navigazione sul web e l’utilizzo di app che si avvalgono della connessione 3G o 4G del proprio cellulare, è sempre più desiderato nei piani telefonici ed è previsto in interessanti offerte internet 4G con piani a consumo mensile; settimanale o giornaliero. Gli SMS – in verità oggi aventi un ruolo marginale – possono essere scontati o a costo zero (verso proprio o altro operatore) oppure essere inclusi in pacchetti “tutto compreso”.

Le offerte Consumer di Feder Mobile: ecco quali sono