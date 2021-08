1Mobile è l’operatore virtuale di telefonia mobile di Compagnia Italia Mobile S.r.l. Attivo dal 2007, sfrutta la rete di Vodafone in qualità di operatore virtuale della telefonia. Offerte interessanti a prezzi contenuti, ma mettono d’accordo tutti?

La nostra analisi delle offerte degli operatori virtuali – detti anche MVNO – continua, prendendo in considerazione le offerte più interessanti di 1Mobile. Si tratta di un operatore mobile non ancora molto noto: in molti potrebbero certamente chiedersi se si tratta di un gestore gestore affidabile, se ha copertura nella propria zona e quindi, se permette una navigazione veloce con lo smartphone. Ebbene, premettiamo che la copertura 1Mobile è legata dalla rete Vodafone, la quale raggiunge oltre il 99% della popolazione e di oltre il 97% del suolo italiano. Pertanto, in termini di trasmissione e ricezione del segnale, si può certamente dire che 1Mobile si presenta alla nuova clientela con un buon biglietto da visita.

Dopo aver visto da vicino alcune delle offerte più vantaggiose di 1Mobile, ci focalizzeremo come al solito sui commenti dell’utenza, onde capire se oltre ai punti di forza, vi è anche qualcuno che ha individuato qualche punto debole dell’operatore in oggetto.

1Mobile: cosa significa MVNO

Abbiamo accennato al fatto che 1Mobile è un MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ossia uno dei tanti operatori virtuali della telefonia presenti nel nostro paese. Vi è da dire che la stagione italiana dei MVNO si è aperta nell’ormai lontano 2007 con l’entrata in campo di CoopVoce, brand del gruppo Coop Italia, che pionieristicamente colse l’opportunità di creare un nuovo segmento di mercato all’interno del vasto panorama della telefonia mobile. In seguito, arrivarono in breve tempo anche PosteMobile e le iniziative in tema da parte di supermercati come Carrefour.

All’inizio i primi operatori virtuali rappresentarono una scommessa, che il tempo ha rivelato essere del tutto azzeccata. Infatti, oggi i vari MVNO rappresentano circa un buona fetta – in termini percentuali – delle linee private e dei piani tariffari business.

Ci si potrebbe però domandare che cos’è in concreto un operatore virtuale della telefonia, categoria di cui 1Mobile fa parte. Ebbene, il meccanismo alla base di questi operatori è molto semplice: un’azienda già operante in un certo settore merceologico, oppure sorta appositamente per competere nell’ambito della telefonia, sceglie di noleggiare le reti di uno degli operatori principali (TIM, Vodafone, Wind-Tre) per proporre le proprie offerte e cercare di far crescere il numero di clienti.

In altre parole, la categoria operatori virtuali di rete indica quelle società della telefonia che offrono servizi di telefonia mobile senza avere una propria rete o licenza; ma affittando le infrastrutture dai grandi operatori telefonici.

LEGGI ANCHE >>> Offerte ho. Mobile, caratteristiche, costi ed opinioni

1Mobile è un operatore ESP MVNO: che significa?

Le società MVNO sul mercato mettono in campo politiche molto aggressive di taglio dei costi dei servizi. Ecco perchè in breve tempo sono riuscite a imporsi e guadagnare una fetta di mercato assai consistente; tanto che per contrastare la loro avanzata e la fuga dei clienti su tariffe di telefonia più vantaggiose, anche Tim; Vodafonee Wind3 hanno creato un loro operatore virtuale, attraverso cui offrono giga internet sms e telefonate illimitati o quasi.

Vodafone è stata la prima a lanciarsi nel settore degli operatori virtuali nel 2018 quando, con la società controllata VEI, ha deciso di introdurre le offerte targate ho.mobile. Dopo è arrivata Telecom Italia che, a seguito dell’acquisizione di Noverca, ha dato vita a Kena Mobile. Ora WindTre ha messo in campo l’operatore virtuale Very Mobile.

Vero è però che non tutti gli MVNO che si sono affacciati nello scenario degli operatori della telefonia, hanno avuto successo. Infatti, alcuni dopo pochi anni sono spariti dalla circolazione, finendo nell’anonimato più completo. Ma questo non certamente il caso di 1Mobile.

Gli operatori virtuali si dividono fondamentalmente in due categorie:

operatori Full MVNO come ad es. Kena Mobile; Postemobile e Fastweb, che gestiscono completamente il servizio offerto (inclusa l’emissione e la convalida delle SIM), tranne che per la rete d’accesso, che resta di proprietà dell’operatore reale con il quale hanno l’accordo;

come ad es. Kena Mobile; Postemobile e Fastweb, che gestiscono completamente il servizio offerto (inclusa l’emissione e la convalida delle SIM), tranne che per la rete d’accesso, che resta di proprietà dell’operatore reale con il quale hanno l’accordo; operatori ESP MVNO come ad es. Carrefour; CoopVoce; Rabona Mobile e 1Mobile dove l’operatore gestisce esclusivamente la commercializzazione e una infrastruttura di fornitura servizi, ma senza possibilità di gestire la rete di accesso e neanche di emettere le SIM Card.

Operatori Full e ESP MVNO: cosa cambia di fatto per il cliente 1Mobile?

Come accennato, tra gli operatori ESP MVNO c’è anche 1Mobile, a riprova del fatto che il cosiddetto Enhanced Service Provider (ESP) è la forma di virtuale più diffusa ed anche più “economica” , giacchè con essa si detiene soltanto le infrastrutture che forniscono i servizi a valore aggiunto e quelle che sono adibite alla commercializzazione dei propri prodotti. Mentre, la rete a cui accede e la creazione delle schede SIM è ambito dell’operatore di rete principale. Da notare che un operatore virtuale rientrante in questa tipologia non può cambiare accordo di roaming senza sostituire le schede telefoniche già in uso da parte dei clienti.

Ci si potrebbe a questo punto domandare che cosa cambia per l’utente, a seconda che scelga un operatore Full o ESP MVNO. Ebbene, vi è da rimarcare che in linea di massima l’utente finale non si accorge di navigare in un ESP o in un FULL MVNO, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi le differenze sono minime. L’unica differenza effettiva emerge quando l’operatore virtuale vuole di cambiare accordo di roaming. Come detto sopra, infatti, se si è clienti di un Full non è obbligatorio il cambio della SIM; invece, per quanto riguarda gli ESP è obbligatoria la sostituzione della SIM altrimenti le vecchie schede cesseranno di funzionare.

Offerte 1Mobile per tutti: ecco quali sono

Di seguito vediamo in sintesi quelle che sono le offerte 1Mobile al momento attive per tutti, cercando di evidenziare il risparmio di costi, derivante dalla scelta verso questo operatore.

Offerta 1Mobile Special XPlus: le caratteristiche chiave

60GB di internet in 4G;

+ 15GB omaggio dal 3° mese;

Minuti illimitati verso tutti;

50 SMS;

Tariffe speciali estero;

Costo di 8,99 euro al mese.

Attenzione però: si tratta di offerta valida in promozione fino al 15/08/2021, attivabile digitando *11*118*1#invio, pagando il costo di attivazione pari a 6 euro.

Per quanto riguarda questa offerta 1Mobile, il traffico verso i numeri nazionali è illimitato, ma chiaramente è soggetto ad utilizzo lecito e corretto e non per finalità diverse dall’uso personale. Ciò in accordo a quanto è previsto nelle Condizioni Generali di contratto.

In particolare, i minuti previsti nel pacchetto consentono di chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Mentre i GB di internet di cui ai pacchetti 1Mobile Special XPlus, sono validi per il traffico effettuato in Italia e in UE in accordo alla regole UE. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo, secondo una regola già vista altrove. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, il cliente potrà continuare a navigare sul web al prezzo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

La navigazione è da intendersi sul territorio nazionale, per le connessioni compiute con punto di accesso APN wap.unomobile.it oppure web.unomobile.it.

La promozione in questione, denominata 1Mobile Special XPlus, si rinnova in automatico per ciascun mese; e al terzo rinnovo consecutivo il cliente otterrà in omaggio 15GB ulteriori da sfruttare sempre per il solo traffico effettuato in Italia. Anche in questo caso, il traffico che non sarà utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

In ipotesi di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere fatta valere esclusivamente a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. Attenzione però: in ipotesi di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una congrua ricarica.

L’offerta può essere attivata nei negozi che offrono il servizio o anche via web a questa pagina.

Offerta 1Mobile Power XPlus: le caratteristiche e i costi

30GB di internet in 4G;

+ 10GB omaggio dal terzo mese;

Minuti illimitati verso tutti;

40 SMS;

Tariffe speciali estero;

6,99 euro al mese.

Si tratta di una offerta valida in promozione fino al 15/08/2021, che si attiva digitando *11*119*1#invio, al costo di attivazione pari a 8 euro.

Anche in questo caso, vale quanto detto sopra con riferimento alla prima offerta. Il traffico verso i numeri nazionali è illimitato, ma collegato comunque ad uso lecito e corretto e non per finalità diverse dall’uso personale, in accordo con quanto nelle Condizioni Generali di contratto. I minuti previsti nel pacchetto sono da considerarsi effettivi e permettono di telefonare a tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta.

I GB di internet di cui ai pacchetti 1Mobile Power XPlus sono validi per il traffico effettuato in Italia e in UE in accordo alla Regolamentazione europea. Come già visto altrove, il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

La navigazione vale sul tutto il territorio nazionale, per le connessioni effettuate con punto di accesso APN wap.unomobile.it oppure web.unomobile.it

La promozione 1Mobile Power XPlus si rinnova in modo automatico ogni mese; e al terzo rinnovo consecutivo il cliente ottiene in omaggio 10 GB ulteriori da far valere sempre per il solo traffico in Italia. Ma il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo.

In ipotesi di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere usata esclusivamente a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. Se il credito è insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà sospesa e potrà essere riattivata soltanto con una idonea ricarica, come già per la prima offerta vista sopra.

L’offerta può essere attivata nei negozi che offrono il servizio o anche via web a questa pagina.

Offerta 1Mobile Start Plus New: caratteristiche e costi

5GB di internet in 4G;

3GB omaggio dal terzo mese;

500 Minuti verso tutti;

30 SMS;

Tariffe speciali estero;

4,99 euro al mese.

Così come indicato nella pagina web della relativa offerta, il costo di attivazione per i nuovi clienti è pari a 10 euro fino al 15/08/2021, mentre 1 Mobile Start Plus New si attiva digitando: *11*116*1#invio.

I 500 minuti dell’offerta 1Mobile Start Plus New sono da intendersi effettivi (tariffazione al secondo) e permettono di telefonare a tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Attenzione però: terminati i 500 minuti previsti dal bundle 1Mobile in oggetto varrà la tariffa prevista dal proprio piano telefonico. Anche sottoscrivendo questa offerta, i minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali che non saranno sfruttati entro il mese in corso, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo.

Come già visto nelle prime due offerte, i GB di internet previsti dai pacchetti 1Mobile Start Plus New sono validi per il traffico in Italia e nel territorio dell’Unione Europea. Il traffico dati che non sarà sfruttato nel mese in corso, non è cumulabile con quello del mese successivo. Mentre, in ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, il cliente potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro per ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb.

La navigazione è da intendersi compresa sul territorio nazionale, per le connessioni effettuate con punto di accesso APN wap.unomobile.it oppure web.unomobile.it Per quanto attiene al fattore rinnovo, La promozione 1Mobile Star Plus New si rinnova in automatico ogni mese; e al terzo rinnovo consecutivo il cliente ottiene in omaggio 3GB aggiuntivi da sfruttare sempre per il solo traffico in Italia; il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quelli del mese successivo.

Come già visto per le altre offerte, in caso di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata; ma potrà essere fatta valere soltanto a fronte di una ricarica che integri di fatto il costo della promozione o del suo rinnovo. Se il credito è insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta subirà la sospensione, ma potrà essere riattivata a fronte di una opportuna ricarica. L’offerta può essere attivata nei negozi che offrono il servizio o anche via web a questa pagina.

Offerta 1Mobile World Plus: le caratteristiche chiave

Costo pari a 10 euro al mese;

20GB di internet in 4G;

5 GB in omaggio dal terzo mese;

500 Minuti nazionali;

320 Minuti internazionali per alcuni paesi (Austria – Bangladesh – Brasile – Bulgaria – Canada – Cina – Cipro – Colombia – Danimarca – Estonia -Finlandia – Francia – Germania – Gran Bretagna -Grecia India Irlanda – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Messico- Norvegia – Olanda – Pakistan – Perù – Polonia – Portogallo – Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca – Romania – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria – USA);

Minuti illimitati verso 1Mobile;

Tariffe speciali estero.

Per quanto riguarda l’attivazione, abbiamo la promozione per cui fino al 15/08/2021 il costo di attivazione è pari a 5 euro. In particolare, 1 Mobile World Plus si attiva digitando: *11*113*1#invio.

Sottoscrivendo l’offerta in questione, i minuti nazionali della 1Mobile World Plus sono da intendersi effettivi (tariffazione al secondo); e permettono di chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta.

Finiti i minuti nazionali previsti da 1Mobile World Plus, sarà applicata la tariffa prevista dal proprio piano telefonico. Ma attenzione: si potrà continuare ad usufruire della speciale tariffa verso tutte le destinazioni 1Mobile World Plus fino alla fine del mese.

I minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali che non saranno sfruttati entro il mese, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo. Lo stesso vale per i minuti di chiamate verso i Paesi nell’elenco di cui sopra. Finiti i minuti verso i Paesi nell’elenco dell’offerta World Plus, saranno valevoli le tariffe speciali estero per tutte le destinazioni 1Mobile World Plus.

Mentre i GB di internet previsti dal pacchetti 1Mobile World Plus sono validi per il traffico effettuato in Italia e in UE. Il traffico che non sarà sfruttato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo, secondo una regola assai diffusa. Invece, in caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb.

La navigazione è sull’intero territorio nazionale, per le connessioni compiute con punto di accesso APN wap.unomobile.it oppure web.unomobile.it

Se il credito è insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere sfruttata soltanto a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. In ipotesi di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà sospesa, ma potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica. L’offerta può essere attivata nei negozi che offrono il servizio o anche via web a questa pagina.

Offerta 1Mobile Call Unlimited Plus: costi e dettagli

Costo pari a 6,99 euro al mese;

Minuti illimitati verso tutti;

1GB di internet in 4G;

1GB omaggio dal terzo mese;

50 SMS nazionali;

Tariffe speciali estero.

Per quanto riguarda l’attivazione, abbiamo il costo di attivazione corrispondente a 8 euro fino al 15/08/2021. 1 Mobile Call Unlimited Plus si attiva digitando *11*114*1#invio.

Il cliente che sceglie questa offerta deve ricordare che il traffico verso i numeri nazionali è illimitato; ma comunque legato all’uso lecito e corretto e non per finalità differenti dall’uso personale, in accordo con quanto previsto nelle Condizioni Generali di contratto.

I GB di internet di cui ai pacchetti 1Mobile Call Unlimited Plus sono validi per il traffico effettuato in Italia e in UE, in accordo alla Regolamentazione europea. Anche qui, come già visto in riferimento alle altre offerte, il traffico che non è utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. In ipotesi di superamento della soglia massima di dati disponibili, si potrà continuare a navigare sul web al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100Kb. La navigazione è intesa su tutta Italia, per le connessioni effettuate con punto di accesso APN wap.unomobile.it oppure web.unomobile.it

La promozione 1Mobile Call Unlimited Plus ha un rinnovo automatico ogni mese, al terzo rinnovo consecutivo il cliente ottiene in omaggio 1GB ulteriore da sfruttare sempre per il solo traffico in Italia; il traffico che non sarà adoperato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo, secondo la consueta regola.

In ipotesi di credito insufficiente, l’offerta è attivata e/o rinnovata, ma potrà essere sfruttata esclusivamente a fronte di una ricarica che integri il costo della promozione o del suo rinnovo. Se il credito è insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione sarà oggetto di sospensione e potrà essere riattivata a fronte di una congrua ricarica. L’offerta può essere attivata nei negozi che offrono il servizio o anche via web a questa pagina.

LEGGI ANCHE >>> Feder Mobile, 4 offerte a costi bassissimi, sarà boom?

Le opinioni dei clienti sulle offerte 1Mobile verso tutti: i pro e i contro

A questo punto, come al solito, vedremo quelli che sono alcuni dei più utili pareri e commenti di coloro che hanno provato le offerte verso tutti targata 1Mobile. Ciò certamente contribuisce ad avere le idee più chiare e ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I commenti positivi sulle offerte 1Mobile

1Mobile gode di una certa popolarità tra i possessori di cellulare, come emerge dai pareri di chi apprezza il fatto che, non essendo proprietario di una infrastruttura di rete, 1Mobile si appoggia alla rete mobile di Vodafone per mettere a disposizione la connettività e i servizi mobile. Ciò secondo buona parte dei clienti, garantisce una buona velocità e una alta copertura su tutto il territorio nazionale.

Apprezzata la varietà di offerte per tutti, ossia quelle che abbiamo analizzato sopra, le quali spiccherebbero per il rapporto quantità di servizi offerti-prezzo ridotto. Anche l’operazione di ricarica della SIM hanno convinto i più: si tratterebbe infatti di un iter piuttosto semplice e completabile in breve tempo; e le ricariche possono essere acquistate nei punti vendita convenzionati oppure anche via web sul sito dell’operatore. Secondo la generalità degli utenti, anche gli addebiti sono solitamente esatti fino all’ultimo centesimo e non vi sono costi nascosti.

Altri hanno segnalato che il servizio clienti è generalmente cordiale e preparato nel chiarire dubbi e risolvere i problemi prospettati dai clienti. In tanti invece hanno rilevato che la portabilità è effettuata in un paio di giorni e, dopo aver impostato manualmente i parametri per poter utilizzare il traffico dati e l’hotspot, non vi sono stati problemi di alcun tipo. Pareri positivi anche per l’app 1Mobile ottimizzata e per il sito web ufficiale, piuttosto chiaro nel proporre le varie offerte.

I commenti negativi sulle offerte 1Mobile

Come al solito, però, i commenti di chi non è contento della scelta fatta, non mancano. Ciò a riprova che un operatore prossimo alla perfezione, sul mercato non esiste. Qualcuno per esempio ha puntato il dito contro alcune difficoltà di attivazione della Sim, anche a distanza di più giorni dall’acquisto. Alcuni utenti hanno segnalato invece problemi legati all’iter di portabilità, che dunque non sempre si completerebbe in tempi congrui.

Altri hanno invece rilevato che il servizio clienti non in tutte le occasioni è cortese come altri hanno invece evidenziato, ma si sa che il customer care ‘spacca’ i pareri della clientela di ogni operatore.

Altri ancora hanno notato problemi nelle chiamate e nella navigazione internet, mentre c’è anche chi ha avuto problemi tecnici nell’utilizzo dell’app, segnalando l’impossibilità di effettuare la registrazione. Infine, c’è chi ha sottolineato che le condizioni contrattuali riportate nel sito web ufficiale non sempre spiccherebbero per chiarezza e completezza, costringendo diversi clienti e persone interessate a chiedere spiegazioni e delucidazioni.