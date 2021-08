Tra le sorprese di WhatsApp segnaliamo una funzione in fase di atterraggio, la versione multidispositivo che consentirà di avere lo stesso account su più device.

La stavamo aspettando e, finalmente, è prossima all’arrivo. Parliamo di una delle funzioni fortemente attese dagli utenti che utilizzano WhatsApp, la possibilità di avere lo stesso account su più dispositivi. L’applicazione di messaggistica sta regalando continue sorprese per cercare di convincere le persone a non abbandonare l’app in favore di un altro servizio, nello specifico Telegram. La funzione multidispositivo è una di queste.

In cosa consiste la funzione multidispositivo

Il termine multidispositivo si riferisce all’opzione di poter utilizzare l’app su diversi device in proprio possesso. Il concetto si differenzia dalla funzionalità multitasking che indica l’uso di varie funzioni sullo stesso dispositivo nello stesso momento. L’obiettivo è differente seppur l’utilità è palese in entrambi i servizi.

Grazie al multidispositivo sarà possibile accedere al proprio account di WhatsApp anche in caso di smartphone scarico o qualora non abbia la connessione ad internet. L’accesso, dunque, non sarà limitato al device di origine ma potrà avvenire su pc, tablet o qualsiasi altro dispositivo. Un passo in avanti, dunque, rispetto a WhatsApp Web che permette la connessione al pc ma solo dopo l’associazione dello smartphone al device.

Data di arrivo del servizio multidispositivo

Il lavoro degli sviluppatori è iniziato da circa un mese. Zuckerberg ha parlato della necessità di attendere almeno due mesi per il perfezionamento del servizio e per rendere operativa la funzionalità. Di conseguenza, l’aggiornamento che introdurrà la possibilità di usare l’account WhatsApp su più device potrebbe arrivare verso la fine del mese di agosto.

L’attesa ha regalato altre sorprese

Una nuova funzionalità è stata attivata in questi giorni su WhatsApp. Parliamo dell’opzione View Once che consente di visualizzare una sola volta foto e video per poi farli sparire per sempre. L’utilità risiede nella tutela della privacy e dei dati personali nel momento in cui si inviano foto di Pin, password o altre informazioni che è bene non rimangano salvate in un altro dispositivo. Nell’attesa del multidispositivo, dunque, si potrà approfondire la conoscenza di View Once.