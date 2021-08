WhatsApp non smette di stupire gli utenti. Una nuova funzionalità è in arrivo, si chiama View Once ed è degna del grande illusionista Houdini.

Lo scorso giugno è stato fatto un annuncio o, meglio, è stata data un’anticipazione su una nuova funzionalità di WhatsApp. L’app di messagistica più utilizzata per chattare con amici, parenti, colleghi non solo in Italia ma in tutto il mondo scegliendo la lingua che si preferisce – ma anche lingue che non si conoscono – sta per essere travolta da un’altra novità pronta a stupire. Mark Zuckemberg, proprietario di Facebook azienda madre di WhatsApp, lancia View Once nel nuovo aggiornamento dell’app.

Leggi anche >>> WhatsApp addio, presto sarà solo un lontano ricordo: ecco perché

View Once, apparizioni e sparizioni su WhatsApp

La funzione View Once è ufficialmente inclusa nell’aggiornamento dell’applicazione sia per iOs che per Android. Con View Once, si potranno inviare foto e video che scompariranno non appena il destinatario le aprirà la prima volta. No, non siamo in un film di 007 o ad uno spettacolo di illusione. La funzione esiste davvero e protegge i contenuti multimediali tramite crittografia end-to-end. Di conseguenza, tali contenuti non sono rintracciabili né da terzi utenti, né da hacker, né dall’app stessa.

Leggi anche >>> Tutto quello che Whatsapp e Instagram sanno su di noi

Foto e video spariscono dopo la visione

Le foto e i video inviati tramite View Once non saranno salvati in galleria né rimarranno nella memoria dello smartphone. Non sarà possibile nemmeno scattare uno screenshot in modo tale da evitare il salvataggio prima dell’auto-eliminazione del contenuto multimediale. In più, foto e video non si potranno inoltrare a terze persone e nemmeno contrassegnarli come “speciali”.

Leggi anche >>> Whatsapp: il “trucco” sulle foto che tutti aspettavano

Contenuti da inviare con View Once

View Once, dunque, sarà utile per inviare informazioni particolari come la password del Wi-fi, un Pin, il codice dell’allarme o qualsiasi altro dato sensibile che non dovrà essere intercettato. I contenuti inviati con la funzione del nuovo aggiornamento saranno riconoscibili in quanto contraddistinti da una icona con il numero 1, ossia il numero di volte che si potrà visionare il file.