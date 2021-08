Una funzione davvero da Cassandra: tramite l’indirizzo IP dei nostri amici è possibile scoprire dove si trovano in vacanza: ecco come si fa.

E se WhatsApp si trasformasse improvvisamente in una pietra veggente? Del resto, a determinati strumenti tecnologici manca davvero soltanto un’applicazione per predire il futuro, dopodiché il servizio sarà completo. Uno dei trucchi nascosti che cela l’arcinota app di Facebook, per quanto possa sembrare incredibile, sembra in grado di trasformare chi lo usa in un novello Laocoonte. Sbirciare nei vari profili Instagram resta il modo migliore per vedere cosa fanno i nostri amici in vacanza. Ma non è detto che siano così prodighi di informazioni da scrivere dove si trovino.

Quella che offre WhatsApp è una funzione davvero pazzesca per i curiosoni. Anzi, in realtà veniva utilizzata per la funzione opposta, ovvero tenere sotto controllo eventuali numeri molesti, scoprendo la loro posizione e assicurandoci che fosse abbastanza lontano da noi. Durante le vacanze, tuttavia, può servire anche per capire dove si stiano rilassando i nostri amici, senza dover per forza chiamare e importunare il loro relax. Un modo simpatico naturalmente, non qualcosa da guardoni.

WhatsApp, il trucco delle vacanze: ecco come funziona

I nostri amici già in vacanza non avranno bisogno di scrivere sulle loro storie Instagram il luogo delle loro ferie. Usando WhatsApp, infatti, sarà possibile scoprirlo applicando semplicemente alcuni semplicissimi passaggi. Più facile utilizzando WhatsApp nella sua versione web, del quale occorrerà far apparire il task manager (Ctrl + Alt + Canc sulla tastiera). Una volta fatto questo, occorrerà cliccare su Win + R e digitare le lettere “cmd”. Infine, digitare la parola “netstat-an”.

A questo punto il gioco è quasi fatto: si otterrà infatti l’indirizzo IP della persona del quale si vuole sbirciare il luogo delle vacanze. L’ultimo passaggio è quello decisivo: basterà andare sul sito http://www.ip-adress.com/ip_tracer/ e inserire l’indirizzo IP. In questo modo verrà mostrata la posizione della persona. Basterà fare due più due per sapere che il luogo indicato sarà quello dove il nostro amico o la nostra amica si trova in vacanza. Certo, forse una telefonata basterebbe…