Tra lettini e ombrelloni, quanto costa una giornata al mare? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Vari, in effetti, sono gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, al fine di contrastarne la diffusione. Ma non solo, molte famiglie sono, purtroppo, alle prese con una grave crisi economica. Tanti imprenditori, infatti, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, ritrovandosi a dover fare i conti con delle minori entrate. Far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile, per questo motivo sono in molti ad adoperarsi, pur di viaggiare senza spendere cifre da capogiro.

Se è pur vero che andare in vacanza permette di trascorrere alcuni momenti all’insegna del relax; infatti, dall’altro canto non si può fare a meno di pensare ai costi. Tra questi si annoverano anche quelli per lettini e ombrelloni. A tal proposito interesserà sapere che i costi non sono uguali dappertutto, con ogni location che applica delle tariffe differenti. Proprio in questo ambito interesserà sapere quali sono i prezzi per ombrelloni e lettini sulle spiagge italiane a seconda della regione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Vacanze, quanto costa una giornata al mare? Ecco le spiagge più economiche e care d’Italia

Con l’arrivo della stagione estiva sono in molti a non vedere l’ora di andare in vacanza e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Sempre più persone decidono quindi di restare in Italia, con i costi che, è bene ricordare, possono risultare alquanto differenti da una regione all’altra. Se tutto questo non bastasse, come si evince da un’indagine dell’Ircaf, i prezzi per l’estate 2021 di ombrelloni e lettini, a causa del Covid, sono aumentati. Entrando nei dettagli, i prezzi per una giornata al mare, nelle regioni italiane, sono i seguenti:

Veneto : prezzo medio per una giornata in spiaggia per l’affitto di un ombrellone e due lettini costa a giugno da i 15 euro di Porto Tolle ai 25 euro di Bibione, che diventano 35 euro ad agosto.

: prezzo medio per una giornata in spiaggia per l’affitto di un ombrellone e due lettini costa a giugno da i 15 euro di Porto Tolle ai 25 euro di Bibione, che diventano 35 euro ad agosto. Liguria : qui i costi per i lettini risultano particolarmente elevati, soprattutto a causa delle norme anti Covid. Entrando nei dettagli oscillano dai 20 ai 30 euro al giorno. In agosto, inoltre, l’affitto del solo lettino può arrivare anche a 18 euro a Santa Margherita Ligure.

: qui i costi per i lettini risultano particolarmente elevati, soprattutto a causa delle norme anti Covid. Entrando nei dettagli oscillano dai 20 ai 30 euro al giorno. In agosto, inoltre, l’affitto del solo lettino può arrivare anche a 18 euro a Santa Margherita Ligure. Emilia Romagna : ampia varietà di prezzi sulla riviera romagnola che, a causa del Covid, ha subito un rincaro di circa il 3%. In genere per una giornata al mare si spende dai 16 ai 21 euro. Per il lettino il costo va dai 5 ai 9 euro. In agosto, inoltre, il prezzo medio per un lettino è pari a circa 10 euro.

: ampia varietà di prezzi sulla riviera romagnola che, a causa del Covid, ha subito un rincaro di circa il 3%. In genere per una giornata al mare si spende dai 16 ai 21 euro. Per il lettino il costo va dai 5 ai 9 euro. In agosto, inoltre, il prezzo medio per un lettino è pari a circa 10 euro. Toscana : ampia varietà di prezzi con stabilimenti particolarmente costosi e altri economici. La Versilia con Forte dei Marmi è una delle zone più care d’Italia. Qui, infatti, è possibile trovare stabilimenti con costi fino a mille euro al giorno. Allo stesso tempo è possibile trovare soluzione più economiche, con cifre attorno a 50-60 euro per una giornata. In altre località, come Principina a Mare o sulla costa di Pisa, invece il costo è compreso fra 14 e 20 euro.

: ampia varietà di prezzi con stabilimenti particolarmente costosi e altri economici. La Versilia con Forte dei Marmi è una delle zone più care d’Italia. Qui, infatti, è possibile trovare stabilimenti con costi fino a mille euro al giorno. Allo stesso tempo è possibile trovare soluzione più economiche, con cifre attorno a 50-60 euro per una giornata. In altre località, come Principina a Mare o sulla costa di Pisa, invece il costo è compreso fra 14 e 20 euro. Marche : qui le spiagge più costose sono quelle più piccole e incastonate fra i monti. Questo è da rinvenire soprattutto al fatto che i gestori sono costretti ad avere meno lettini per via del distanziamento richiesto dalle norme anti Covid. Sulla spiaggia delle Due Sorelle, ad esempio, il prezzo medio per un ombrellone e due lettini è salito a 24 euro, per arrivare a 30 euro ad agosto. In altre località i prezzi oscillano da 14 a 20 euro

: qui le spiagge più costose sono quelle più piccole e incastonate fra i monti. Questo è da rinvenire soprattutto al fatto che i gestori sono costretti ad avere meno lettini per via del distanziamento richiesto dalle norme anti Covid. Sulla spiaggia delle Due Sorelle, ad esempio, il prezzo medio per un ombrellone e due lettini è salito a 24 euro, per arrivare a 30 euro ad agosto. In altre località i prezzi oscillano da 14 a 20 euro Lazio : Si va da spiagge particolarmente care come quelle di Sabaudia dove una giornata al mare costa 50 euro ad altre dove si spendono circa 15 euro al giorno.

: Si va da spiagge particolarmente care come quelle di Sabaudia dove una giornata al mare costa 50 euro ad altre dove si spendono circa 15 euro al giorno. Abruzzo : anche in questa regione, a causa dell’impatto del Covid, si è registrato un aumento generale dei prezzi pari a circa il 4,50%. Entrando nei dettagli i prezzi oscillano dai 15 ai 25 euro in bassa stagione e dai 25 ai 40 euro in alta stagione.

: anche in questa regione, a causa dell’impatto del Covid, si è registrato un aumento generale dei prezzi pari a circa il 4,50%. Entrando nei dettagli i prezzi oscillano dai 15 ai 25 euro in bassa stagione e dai 25 ai 40 euro in alta stagione. Campania : la costiera amalfitana è una delle località più care. Qui, infatti, una giornata al mare può arrivare a costare circa 40 euro. A Napoli nel quartiere di Posillipo un lettino costa fino a 18 euro al giorno, mentre nel Cilento la spesa media è di 30 euro.

: la costiera amalfitana è una delle località più care. Qui, infatti, una giornata al mare può arrivare a costare circa 40 euro. A Napoli nel quartiere di Posillipo un lettino costa fino a 18 euro al giorno, mentre nel Cilento la spesa media è di 30 euro. Basilicata : qui i prezzi sono particolarmente contenuti, con prezzi medi che vanno da 15 euro 25 euro.

: qui i prezzi sono particolarmente contenuti, con prezzi medi che vanno da 15 euro 25 euro. Puglia : i prezzi nell’estate del 2021 sono aumentati mediamente di 3 euro. In particolare in Salento il prezzo medio per un lettino e un ombrellone è passato da 22 euro a 25 euro a giugno, mentre nel Gargano da 15 a 20 euro. In alta stagione, inoltre, i prezzi possono arrivare a 35/40 euro.

: i prezzi nell’estate del 2021 sono aumentati mediamente di 3 euro. In particolare in Salento il prezzo medio per un lettino e un ombrellone è passato da 22 euro a 25 euro a giugno, mentre nel Gargano da 15 a 20 euro. In alta stagione, inoltre, i prezzi possono arrivare a 35/40 euro. Calabria : anche qui per l’estate 2021 si registrano dei rincari. Allo stesso tempo c’è un’ampia vastità di scelta, tra soluzione più economiche e altre più costose. A Tropea, ad esempio, ad agosto si pagano anche 45 euro per una giornata al mare. A Roccella Ionica, invece, non si superano i 20 euro.

: anche qui per l’estate 2021 si registrano dei rincari. Allo stesso tempo c’è un’ampia vastità di scelta, tra soluzione più economiche e altre più costose. A Tropea, ad esempio, ad agosto si pagano anche 45 euro per una giornata al mare. A Roccella Ionica, invece, non si superano i 20 euro. Sicilia : qui non si registrano rilevanti aumenti dei prezzi. In genere il costo medio per una giornata al mare varia dai 15 euro ai 25 euro in bassa stagione e dai 22 euro ai 35 euro in alta stagione.

: qui non si registrano rilevanti aumenti dei prezzi. In genere il costo medio per una giornata al mare varia dai 15 euro ai 25 euro in bassa stagione e dai 22 euro ai 35 euro in alta stagione. Sardegna: la regione è nota per presentare molte località dove i prezzi sono particolarmente alti. Ne è un chiaro esempio la Costa Smeralda dove si trova l’hotel più costoso d’Italia, con costi pari a ben 40 mila euro a notte. Allo stesso tempo non mancano località più economiche, dove è possibile spendere circa 35 euro per un ombrellone e due lettini.

Ogni regione, quindi, presenta dei prezzi differenti. Non bisogna fare altro che scegliere la soluzione più adatta in base al proprio budget e trascorrere dei momenti di relax su una delle tante bellissime spiagge del nostro territorio.