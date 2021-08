La mensilità di agosto del Reddito di Cittadinanza potrebbe arrivare in anticipo rispetto al previsto. Vediamo quale potrebbe essere il giorno esatto dell’erogazione

Tra i bonus più attesi ogni mese c’è il Reddito di Cittadinanza, il sussidio che viene dispensato a coloro che sono in difficoltà economica e non hanno un impiego lavorativo.

In generale i termini entro i quali viene corrisposto sono sempre gli stessi, ovvero la metà del mese per i nuovi beneficiari (in questo caso coloro che hanno presentato la domanda a luglio) e la fine del mese per coloro che lo percepiscono il sussidio da almeno due mesi.

Reddito di cittadinanza: le possibili date del pagamento per il mese di agosto

Essendo che il 15 agosto è un giorno festivo (il mondo cristiano celebra l’Assunzione di Maria) il pagamento per coloro che ne hanno fatto richiesta lo scorso mese potrebbe essere anticipato a venerdì 13 agosto, in modo tale da rispettare le tempistiche prestabilite. Non è da escludere che possa esserci uno slittamento al 16 agosto e in quel caso i fruitori dovrebbero fare a meno del credito spettante per fare la spesa di Ferragosto.

Ad ogni modo per sciogliere le riserve in maniera definitiva, non resta altro che consultare la propria area privata del servizio dedicato INPS con le credenziali SPID, CNS o CIE. Le voci da consultare sono “ultima elaborazione”, “invio disposizione” e “rendicontazione Poste Italiane”.

Non dovrebbero esserci invece variazioni per quanto concerne l’erogazione del sussidio per coloro che lo percepiscono già da tempo. La data del 27 agosto dovrebbe rimanere invariata anche perché si tratta di un giorno lavorativo.

Non è da escludere che nei prossimi mesi ci possano essere delle novità sul RDC. Salvini che da sempre ha esternato le sue perplessità a riguardo, ha proposto dei tagli. Il Premier Draghi da quando è subentrato sta cercando una soluzione per modificare questo strumento, che alla fine non si sta rivelando così utile. Il problema dell’occupazione infatti non è stato risolto così come ci si auspicava.