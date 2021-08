Le notizie inerenti il Reddito di Cittadinanza destano sempre notevole curiosità. Scopriamo quando dovrebbe arrivare la ricarica del mese di agosto

Il mese di agosto è appena iniziato, ma molti cittadini italiani già fremono per sapere quando percepiranno il Reddito di Cittadinanza. Le date variano a seconda di quando è stata presentata e accolta la richiesta del sussidio.

Ad agosto però lo scenario è un po’ diverso. Trattandosi di un mese particolare in cui solitamente l’intero paese va in stand-by non è da escludere che possano esserci delle variazioni in tal senso. Vediamole insieme.

Reddito di Cittadinanza: quando arriverà la mensilità di agosto

Le scadenze da tenere a mente sono fondamentalmente due e riguardano nello specifico:

I nuovi fruitori o quelli che hanno chiesto il rinnovo allo scadere dei 18 mesi possono ottenere il beneficio già a partire dal 15 agosto. Bisogna recarsi presso gli uffici di Poste Italiane per ritirare la carta di con il reddito già accreditato per la mensilità di agosto,

I vecchi fruitori, che dovranno pazientare fino al 27 agosto o al massimo fino al 30. In questo lasso di tempo riceveranno il loro compenso mensile.

Analizzando meglio la prima casistica, quest’anno il 15 agosto ricade di domenica ed è comunque un giorno festivo a prescindere. Per effetto ciò è possibile che avvenga un anticipo del pagamento a venerdì 13 agosto o un posticipo a lunedì 16 agosto (ipotesi che appare più percorribile).

Ad ogni modo per eliminare ogni genere di dubbio a riguardo, è necessario accedere alla propria area riservata del servizio dedicato sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE O CNS.

Queste sono le ultime novità in attesa di capire se ci saranno modifiche del servizio così come si è vociferato negli ultimi tempi. Il nuovo governo non ha mai visto con troppa simpatia questo sussidio o meglio non ne condivide le modalità, ragion per cui non è da escludere che dopo l’abolizione del Cashback, possa arrivare un mega ribaltone anche sotto questo punto di vista.