Una vera e propria sorpresa per tutti i lavoratori dipendenti con alle spalle una famiglia discretamente numerosa.

Un bonus inatteso, un provvedimento che nessuno a questo punto immaginava potesse arrivare da parte del Governo. Invece, sorprendendo tutti, il “miracolo” è arrivato, secondo molti propiziato proprio dalla volontà del premier Mario Draghi di incidere ancora una volta sul bilancio domestico degli italiani, in chiave positiva chiaramente. I lavoratori dipendenti, stavolta canteranno vittoria di fronte al nuovo provvedimento, se con famiglia numerosa, meglio ancora.

Il tutto dovrebbe avvenire direttamente in busta paga, una detrazione di agosto, cosi potrebbe essere definita secondo molti. Insperata, nemmeno considerata probabilmente ma alla fine appartenente alla realtà dei fatti. Per rientrare in questo sorprendente provvedimento bisogna avere un reddito non superiore ai 23mila euro ed una famiglia abbastanza numerosa, questa insomma le condizioni di partenza, andiamo a vedere nei dettagli cosa significa.

Il bonus che non ti aspetti: ecco a quanto ammonta la detrazione targata Draghi

I lavoratori dipendenti sono chiaramente i più colpiti dalle dinamiche fiscali perchè in automatico ogni tassa o provvedimento arriva direttamente in busta paga. Numerose le detrazioni possono essere considerate cosi come numerose sono le tasse e le aliquote imposte in maniera del tutto automatica in proporzione al reddito percepito e chiaramente periodicamente certificato. Per quel che riguarda quello che è stato ribattezzato il bonus Draghi il discorso appare diverso.

Lo schema utile per calcolare la quota spettante in detrazione dovrebbe essere il seguente:

da 8.001 a 28.000 euro: euro 978 + 902 x (28000 – redd. complessivo)/20000;

da 28.001 a 55.000 euro: euro 978 x(55000 – redd. complessivo)/27.000

Negli ultimi mesi, quindi le famiglie italiane sono di certo molto considerate dal Governo Draghi, cosi come era successo in verità anche nel caso del precedente esecutivo nella delicatissima situazione che è succeduta al primo lockdown. Famiglie che tornano al centro dei progetti del Governo e che si prova a tutelare in ogni modo, fulcro di quel motore che è utile riavviare, per tutti i cittadini, per tutto il paese insomma. Oggi la sfida è questa è da questo momento ogni cosa andrà in quella direzione, sperando di superare al più presto questo drammatico momento