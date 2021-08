In grado di entrare nei cuori sia di grandi che di piccini, Raffaella Carrà ha segnato un’epoca, lasciando un immenso patrimonio culturale, ma non solo. Sono in molti a ricordarla con affetto, cercando allo stesso tempo di rendere omaggio alla sua meravigliosa carriera. Allo stesso tempo non mancano coloro che continuano a chiedersi a quanto ammonti il patrimonio della compianta artista. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Raffaella Carrà, svelato il suo immenso patrimonio: ecco a quanto ammonta

Protagonista di numerosi programmi televisivi di successo, Raffaella Carrà è riuscita nel corso degli anni a farsi apprezzare dal grande pubblico, diventando una delle artiste più amate. Non stupisce, quindi, che in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, la showgirl fosse considerata una delle più ricche del mondo della televisione.

La Carrà non ha mai voluto parlare dei suoi guadagni, tanto che, in un’intervista, aveva dichiarato: “Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega – contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono? Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali“.

Nonostante il grande successo, infatti, non sono mancate, nel corso degli anni, le polemiche. Ne è un chiaro esempio quando Bettino Craxi chiedeva di ridurre lo stipendio alla nota artista, mentre la Rai cercava di negoziare un contratto triennale con la Carrà, che le avrebbe permesso di guadagnare, stando alle indiscrezioni dell’epoca, ben 6 miliardi di lire.

Come già detto si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi della regina della tv. Per quanto concerne il patrimonio immobiliare di Raffaella Carrà, la showgirl aveva tre case: una su tre piani a Roma nel quartiere di Vigna Clara; una villa all’Argentario e un’altra proprietà in Toscana a Montalcino, in provincia di Siena.