Regista, autore televisivo e coreografo italiano, ecco quanto guadagna Sergio Japino, noto anche per essere l’ex compagno di Raffaella Carrà.

Tra i coreografi, autori televisivi e registi più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Sergio Japino è noto anche per essere stato sentimentalmente legato a Raffaella Carrà. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Sergio Japino: chi è, carriera

Nome: Sergio Japino, all’anagrafe Sergio Candido Iapino

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 17 settembre 1952

Luogo di nascita: Ventotene

Nato a Ventotene, in provincia di Latina, il 17 settembre 1952, Sergio Japino, all’anagrafe Sergio Candido Iapino, è del segno zodiacale della Vergine. Regista, autore televisivo e coreografo italiano, si è formato come ballerino alla scuola di Gino Landi. Ha quindi mosso i primi passi sul piccolo schermo nei primi anni Ottanta, in qualità di coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella?.

Da quel momento, quindi, inizia il sodalizio artistico fra Japino e Raffaella Carrà, che li vedrà firmare alcune importanti produzioni televisive. Ne è un chiaro esempio la trasmissione del 1988 Raffaella Carrà Show. Ma non solo, prende parte a molte altre trasmissioni, sia come regista che in qualità di coreografo. Nel 1989, ad esempio, è impegnato con Il Principe Azzurro, e tra il 1990 e il 1991, invece, con Ricomincio da Due.

Il 1991 è alla regia di Fantastico 12, per poi essere la firma anche di programmi di successo come Carramba! che sorpresa e Carramba! che fortuna. Nel 2008 è alla regia del programma Salvemos Eurovisión, condotto dalla Carrà sulla TVE. Ha curato anche la regia del programma legato all’Eurovision Song Contest 2011 su Rai 2. Nel 2019 è il regista del programma di interviste in prima serata su Rai 3, dal titolo A raccontare comincia tu, condotto sempre da Raffaella Carrà.

Sergio Japino: vita privata, figlia, Raffaella Carrà

Sergio Japino ha una figlia di nome Jessica e abita a Porto Santo Stefano, nell’Argentario. In passato è stato sentimentalmente legato a Raffaella Carrà per ben diciassette anni, dal 1980 al 1997. Anche quando la loro storia si è conclusa, comunque, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

A tal proposito lo stesso Japino, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Tv, Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: “Raffaella e io siamo legati nell’anima, siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”.

Sergio Japino, il comunicato della morte di Raffaella Carrà

Proprio Sergio Japino ha dato la triste notizia della morte di Raffaella Carrà. Attraverso un comunicato ha scritto: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Sergio Japino: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è possibile sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Sergio Japino. Vista la sua carriera ricca di successi, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, un regista può arrivare, ad esempio, a percepire un compenso tra 200 e 250 mila euro per dieci puntate. Sempre stando ad alcune stime, inoltre, un autore può guadagnare da 1.200 euro al mese fino ad arrivare a toccare anche i 120 mila euro a trasmissione. In quest’ultimo caso, ovviamente, si tratta di trasmissioni autorevoli a livello nazionale. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni di Sergio Japino.

Sergio Japino: Instagram e Facebook

Particolarmente riservato, Sergio Japino non è propenso a condividere foto e video della sua quotidianità tramite social.