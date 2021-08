Buone notizie per le mamme disoccupate che, in possesso di determinati requisiti, possono beneficiare di un bonus fino a 1740 euro.

Gli ultimi mesi sono stati segnati dal Covid che continua ad avere un impatto negativo sulle nostre esistenze sia dal punto di vista sociale che economico. A causa delle varie restrizioni, purtroppo, molte attività hanno dovuto abbassare le saracinesche, con inevitabili ripercussioni sul bilancio delle famiglie. Un periodo storico complicato, che ha visto l’esecutivo adottare una serie di misure, come quelle previste nel Decreto Sostegni Bis.

Ma non solo, oltre alle misure del citato decreto targato Mario Draghi, bisogna sapere che è possibile beneficiare anche di altre agevolazioni. Tra questi si annovera il bonus per mamme disoccupate che, come facilmente intuibile dal nome, è rivolto alle donne con figli e senza lavoro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come funziona.

Fino a 1740 euro alle mamme disoccupate: come funziona e chi ne ha diritto

Diventare genitori è senz’ombra di dubbio l’esperienza più bella della propria vita. È sufficiente un sorriso dei propri figli, infatti, per riuscire a rallegrare le nostre giornate e sentirci meglio. Dall’altro canto non si può negare che si tratti anche del mestiere più difficile del mondo, che porta a dover fare i conti con alcuni aspetti di carattere pratico, come ad esempio le spese per l’istruzione, l’alimentazione e tanto altro ancora.

A tal proposito, come già detto, è bene sapere che le donne disoccupate e con figli hanno diritto al bonus mamme disoccupate, che permette di ottenere fino a 1740 euro. Tale incentivo viene erogato dall’Inps ai Comuni e per questo motivo per farne richiesta bisogna far riferimento all’amministrazione locale di riferimento.

Entrando nei dettagli i requisiti richiesti dovrebbero essere i seguenti:

reddito Isee fino ad un massimo di 17.416,66 euro ;

; non essere beneficiaria di altri trattamenti per la maternità;

in caso di adozione o affidamento preadottivo, il minore non deve avere più di 6 anni.

Ogni donna interessata può ricevere fino a 348,12 per cinque mesi. Il valore del bonus, quindi, può arrivare fino a 1740,60 euro. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, comunque, si consiglia di rivolgersi all’amministrazione locale di riferimento, in modo tale da verificare quali siano i requisiti richiesti, tempistiche e modalità di presentazione della relativa domanda.