Meglio nota con il nome di Social Card, ecco quando arriveranno i pagamenti riguardanti la Carta Acquisti di settembre 2021.

L’ultimo anno è stato segnato dall’impatto del Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze sia dal punto di vista delle relazioni sociali che finanziarie. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, costringendo sempre più persone a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta sempre più difficile. Da qui la necessità di interventi mirati da parte del governo, come quelli previsti con il recente Decreto Sostegni Bis.

Oltre alle nuove misure, però, è sempre bene ricordare che è possibile contare su altre agevolazioni, introdotte prima dell’arrivo del Covid. Ne è una chiara dimostrazione la Carta Acquisti, meglio nota con il nome di Social Card, introdotta il 25 giugno 2008. Quest’ultima si presenta come un’importante forma di aiuto a sostegno delle persone economicamente svantaggiate, attraverso l’erogazione di una ricarica bimestrale. A tal proposito sono in molti a chiedersi quando avranno luogo i pagamenti di settembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Carta acquisti settembre 2021, quando arrivano i soldi? Tutto quello che c’è da sapere

Per poter beneficiare della carta acquisiti bisogna essere in possesso di determinati requisiti. In particolare ricordiamo che tale misura è rivolta a:

genitori con bambini di età inferiore a 3 anni e alle persone con più di 65 anni con Isee inferiore a 7.001,37 euro . Per le persone con più di 70 anni l’importo complessivo dei redditi percepiti non deve superare 9.335,16 euro ;

. Per le persone con più di 70 anni l’importo complessivo dei redditi percepiti non deve superare ; Non bisogna possedere più di un autoveicolo;

Non essere intestatari di più del 25% di immobili ad uso abitativo o di più del 10% di immobili ad uso non abitativo.

La carta viene ricaricata con un importo pari a 80 euro ogni bimestre, ovvero 40 euro al mese. La social card può essere utilizzata pagare ad esempio le bollette, ma anche acquistare prodotti di prima necessità. Tra questi si annoverano gli alimenti, ma anche gli acquisti svolti presso farmacie e parafarmacie. Ma non solo, è possibile beneficiare di diversi sconti presso i negozi convenzionati.

Per quanto concerne i pagamenti della carta acquisti di settembre 2021, inoltre, ricordiamo che la ricarica viene effettuata ogni due mesi. La prima del 2021 ha avuto luogo a gennaio, mentre la seconda a marzo, poi a maggio e luglio. Proprio per questo motivo la prossima ricarica è attesa per settembre, con i primi pagamenti che dovrebbero partire da lunedì 6 settembre.