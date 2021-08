Una società spagnola vende una casa nuova, personalizzabile, accogliente a poco più di 12 mila euro. Sembra un sogno ma è realtà.

La casa ideale per tutti noi è spaziosa, calda, accogliente, completa, creata su misura ed economica. Il desiderio comune è di trovare un’occasione, un modo per poter spendere poco e avere l’appartamento o la villetta dei sogni. In pochi, però, penserebbero di riuscire a realizzare questo sogno con soli 12 mila euro o poco più. Eppure, una società spagnola sta mettendo in vendita immobili nuovi, mai utilizzati, a prezzi irrisori. Non solo, le case sono realizzate seguendo le preferenze dei clienti e prevedono il soggiorno, la cucina e la camera da letto.

Leggi anche >>> Estate, rinfrescare casa e risparmiare sulla bolletta è possibile: ecco 3 facili trucchi

Qual è il trucco per spendere poco?

Acquistare una casa personalizzabile spendendo poco è possibile se si sceglie di optare per un prefabbricato. E’ una soluzione abitativa che sta prendendo sempre più piede in Europa ma anche nella nostra nazione. Le case sono ricavate in container dismessi che vengono modificati per creare un nuovo spazio personalizzato.

I vantaggi della proposta sono diversi. In primo luogo c’è la resistenza dei container e la possibilità di spostarli facilmente. In più la progettazione degli interni è rapida e si presta alle soluzioni più fantasiose. Per ultimo, il costo della ristrutturazione è molto basso, a partire da cifre di poco superiori a 12 mila euro. E l’effetto finale è sorprendente.

Leggi anche >>> Case a 1 euro: cosa non funziona e quanto costano davvero

Altri vantaggi di una casa-container

Scegliere un prefabbricato significa poter sfruttare un elevato isolamento termico. La società spagnola che ristruttura i container afferma, infatti, che l’isolamento termico è tre volte superiore rispetto a quello di un immobile tradizionale. Si può unire, dunque, la comodità e il comfort ad un progetto di spazi personale e ad un arredamento economico ideato in base alle proprie preferenze.

Il proprietario può scegliere rivestimenti, pavimenti, infissi e studiare ogni minimo dettaglio spendendo pochissimo. In più i tempi di ristrutturazione del container sono brevi e la casa sarà disponibile in poche settimane e collocabile ovunque si desideri.

Leggi anche >>> Case a 1 euro in Lombardia! C’è anche Milano, come funziona

Quando scegliere si acquistare un prefabbricato

La scelta di acquisto di un prefabbricato ristrutturato non deve essere pensata nell’ottima di acquisto di una prima casa. Il container può essere la soluzione migliore in casi di acquisto di un terreno in cui passare le vacanze o i weekend per allontanarsi dalla solita routine. Può essere scelto come zona ufficio qualora si abbia una prima abitazione dal giardino molto grande o come una depandance da riservare agli ospiti o ai figli. I costi saranno ristretti mentre l’effetto “wow” è assicurato.