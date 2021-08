Rapper e attore italiano molto apprezzato, ecco quanto guadagna Livio Cori, finito di recente al centro dell’attenzione per via della sua relazione con Anna Tatangelo.

Livio Cori è senz’ombra di dubbio uno dei rapper e attori italiani apprezzati. Di recente finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della sua relazione con Anna Tatangelo, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Livio Cori: chi è, altezza, carriera

Nome: Livio Cori

Altezza: 172 cm

Peso: 62 kg

Data di nascita: 12 marzo 1990

Luogo di nascita: Napoli

Nato a Napoli il 12 marzo 1990, Livio Cori è alto 172 cm, pesa 62 kg ed è del segno zodiacale dei Pesci. Originario dei Quartieri Spagnoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni a soli 15 anni, per poi iniziare a realizzare nel 2008 le prime tracce e collaborare con diversi nomi della scena hip-hop napoletana. Pubblica le sue prime canzoni sotto l’etichetta NoonStudios, collaborando inoltre con Ghemon.

Proprio con quest’ultimo realizza nel 2015 il singolo Tutta la notte, ottenendo sempre lo stesso anno il premio MEI come nuovo miglior musicista della scena hip hop. Nel 2016 esce il singolo Veleno realizzato insieme a Luchè. Partecipa alla terza stagione della serie televisiva Gomorra, dove ha recitato una parte e anche contribuito con la canzone Surdat alla colonna sonora della serie.

Nel 2018 ha pubblicato l’EP intitolato Montecalvario (Core senza paura) con l’etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. L’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo, in coppia con Nino D’Angelo, con il brano Un’altra luce. Nel 2021, inoltre, collabora con Neffa alla canzone Nn’è cagnato niente contenuta nell’album AmarAmmore.

Livio Cori: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, sembra che nel 2017 Livio Cori abbia portato a termine la relazione con la sua storica fidanzata, di cui però non si conosce il nome. Dopo un periodo di separazione i due sarebbero tornati insieme, salvo poi separarsi poco dopo.

Di recente, inoltre, l’artista è finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via della presunta relazione con Anna Tatangelo. Dopo i primi avvistamenti, senza conferme ufficiali, il settimanale Chi li ha paparazzati in vacanza insieme, tra baci e coccole.

Livio Cori: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Livio Cori. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito ricordiamo che, come si evince da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Livio Cori.

Livio Cori: Instagram

Livio Cori è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso momenti lavorativi e di vita quotidiana.