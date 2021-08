Venduta una super villa da urlo a Milano per una cifra da capogiro. Entriamo nei dettagli e vediamo assieme prezzo e stanze.

Casa dolce casa. Il posto sicuro dover potersi rifugiare e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Luogo dove possiamo essere sempre noi stessi e in grado di rispecchiare la nostra personalità, si rivela essere, senz’ombra di dubbio, uno dei nostri punti di riferimento. Proprio per questo motivo quando ci si accinge a comprarne una, è sempre bene prestare attenzione a vari dettagli, come ad esempio le dimensioni delle stanze.

A tal proposito interesserà sapere che, a differenza di quanto si possa pensare, questo sembra essere il momento giusto per investire in monolocali. Allo stesso tempo, a registrare un costante interesse e ottimi risultati è il mercato immobiliare di lusso che non subisce la crisi. Ne è una chiara dimostrazione una compravendita nel centro di Milano dove è stata venduta una super villa da urlo, per una cifra da capogiro.

LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti-Covid, un giro d’affari che vale miliardi: chi guadagna di più

Milano, super villa da urlo venduta per oltre 20 milioni di euro

In base a quanto si evince dal Corriere della Sera, a Milano è stata venduta una super villa ad un prezzo da capogiro. Si tratta di Villa Mondadori, prestigiosa abitazione collocata tra via Tamburini e via XX Settembre, venduta per oltre 20 milioni di euro. Dimora di fine Ottocento, rimodernata in stile liberty, è stata acquistata da un imprenditore milanese, tornato in città dopo aver passato 40 anni tra Londra e Stati Uniti.

Una chiara dimostrazione di come il mercato immobiliare di lusso non patisca alcuna crisi. Numeri da capogiro per un immobile unico nel suo genere, questa super villa neo rinascimentale è stata progettata dall’architetto Steno Sioli Legnani nel 1897 per l’imprenditore tessile milanese Pasquale Crespi.

LEGGI ANCHE >>> Attacco hacker Regione Lazio: quanti soldi stanno rischiando gli italiani

Vanta ben 15 camere, 15 bagni, vari ed ampi saloni, ma anche una zona spa con palestra, sala cinema, bar e terrazzi per 2 mila metri quadri. Ad impreziosire il tutto un parco esterno, in grado di garantire un atmosfera mozzafiato.