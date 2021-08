Una vincita davvero eccezionale che ha travolto la località interessata. Quattro numeri per un incredibile sogno.

Il gioco del Lotto ancora una volta distribuisce soldi e grandi soddisfazioni agli italiani. Milioni i giocatori che ad ogni concorso impegnano tempo, soldi e speranze nelle combinazioni potenzialmente fortunata da poter indovinare. Ancora una volta, gli italiani insomma sorridono grazie proprio ad una combinazione fortunata e vincente che rappresenta un vero e proprio record per l’anno in corso. Una quaterna davvero incredibile.

Succede ad Atessa in provincia di Chieti. La quaterna fortunata, 22-23-26-28, dalla sequenza davvero incredibile ha fruttato la bellezza di quadi 1,3 milioni di euro, una vincita davvero incredibile considerata la tipologia di gioco e considerati gli importi medi vinti dall’inizio dell’anno. La cifra più alta conquistata era di 623mila euro ad Erice lo scorso febbraio, ma stavolta si è quasi doppiata la vincita siciliana, con un importo davvero da favola.

Una quaterna da sogno: 1,3 milioni di euro conquistati con l’estrazione vincente

La vincita record, parlando ancora di somme che in qualche modo hanno letteralmente spiazzato giocatori e chiaramente curiosi osservatori, cittadini comuni, è quella da 3,1 milioni di euro realizzata a Villa Agnedo, in provincia di Palermo, nel gennaio 2014. Cifre da capogiro insomma, di quelle che la vita la prendono e la trapassano, stravolgendola del tutto. Vincite per le quali spesso si è addirittura impreparati, anzi, per la verità quasi sempre.

Somme di denaro che sconvolgono i piani, paradossalmente dei vincitori, che impongono di di stabilire una linea per i futuri investimenti e quant’altro. Vincite che di fatto prendono la nostra vita comune e ne fanno qualcos’altro. Una quaterna incredibile in provincia di Chieti, una impressionante sequenza vincente, con numeri troppo vicini tra loro, questo l’incredibile fattore.

Una vincita eccezionale insomma, di quelle di cui si parlerà per anni, li in quella piccola località che ora tra feste e brindisi si chiede chi possa essere il fortunato vincitore. La fortuna travolte e stravolge tutto e tutti. Oggi è solo festa nell’attesa di saperne di più.