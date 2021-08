Il Superenalotto continua a regalare forti emozioni. Ieri, 31 luglio, altri italiani hanno festeggiato: un’estate col botto.

Il Superenalotto continua a regalare forti emozioni grazie al jackpot milionario che ieri sera, 31 luglio, ha raggiunto la stratosferica cifra di 62.900.000 €. Gli italiani continuano a tentare la fortuna, e c’è chi vince e vede cambiare improvvisamente la propria vita. Il jackpot milionario resta inviolato ma c’è chi si è avvicinato al grande sogno azzeccando 5 numeri su 6. Ma festeggiano ancora di più 3 giocatori che hanno avuto la fortuna di toccare le stelle, è proprio il caso di dirlo.

La combinazione vincente di ieri, 31 luglio

14 22 36 47 59 61

Numero Jolly 35

Numero Superstar 56

Nonostante il jackpot sia rimasto immacolato, ci sono state 9 vincite che hanno reso felici altrettante persone. Certo, siamo lontani dalle grandi somme che ti cambiano la vita, ma un pò di serenità in questo contesto storico, è bene accetta. Ancora una volta protagonista la Bacheca dei sistemi, di cui vi abbiamo parlato in passato. Un sistema online che chiunque può acquistare in ricevitoria. Tre vincite da più di 50mila euro sono state realizzate proprio grazie ai consigli dei sistemisti.

Superenalotto, a due passi dal cielo: vincono con il 5 e il 4Stella

Un’estate serena, e non solo. Chi ha centrato il 5 e soprattutto il 4Stella, ha più di una ragione per essere felice, il futuro ora è un pò meno buio.

Le quote del 31 luglio

6 punti – 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 33.610,45 € 6 4 punti 568,74 € 478 3 punti 36,89 € 18.562 2 punti 6,08 € 315.784

Le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 56.874,00 € 3 3 punti + SuperStar 3.689,00 € 94 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.639 1 punti + SuperStar 10,00 € 11.566 0 punti + SuperStar 5,00 € 28.311

Festeggiano dunque 9 italiani. Chi proprio non ha idea di che numeri giocare, può trovare online i sistemi preparati dagli italiani e messi in rete. Costano anche pochi euro ed è il miglior modo per tentare il grande colpo senza dilapidare i propri risparmi.

Si può vincere da soli, oppure si dividono i premi con altri scommettitori che hanno acquistato una quota online. Insomma, vincere non è solo una questione di puntata. Si può realizzare un sogno anche con pochi euro, ed è quello che vi consigliamo sempre: giocate con moderazione.