Vince 100 mila euro al SuperEnalotto e li ritira dopo oltre 30 giorni. “Sono una casalinga e una mamma”. Due ruoli tutt’altro che semplici.

Alla fine è passata all’incasso. La vincita al SuperEnalotto datata 26 giugno 2021, in grado di distribuire ben 100 premi da 100 mila euro l’uno (garantiti), a qualcuno ha sorriso particolarmente. Una delle giocate fortunate è stata effettuata a Genova ma la giocatrice interessata si è presentata solo ora per riscuotere il premio in grado di cambiarle la vita. Si tratta, peraltro, dell’unica vincita conseguita in Liguria. A essere premiata è stata una donna, casalinga e mamma. Due ruoli tutt’altro che secondari.

“Sono ‘solo’ una casalinga, mi dicono in molti, in troppi. Come se non fosse un impiego importante, come se si restasse a casa tutto il giorno sul divano a guardare la tv o al telefono con le amiche”. Tutt’altro. Tanto che, negli ultimi tempi, è stata persino disposta una pensione per chi svolge il ruolo, considerato una vera e propria dedizione totale alla famiglia. “Noi casalinghe non smettiamo mai di lavorare, non abbiamo pause, non abbiamo neppure le ferie garantite”.

SuperEnalotto, la vittoria super: nuovo programma di vita

La fortuna ha guardato dalla parte giusta. Il SuperEnalotto ha regalato alla donna una splendida vittoria nella serie “Estate 100×100” di SuperEnalotto SuperStar. Una giocata come tante altre, probabilmente, ma forse con la speranza piena di riuscire finalmente a sorridere per la gioia. Un giusto premio a una delle tante persone che, nella vita di tutti giorni, si prodigano innanzitutto per la propria famiglia. E anche la dea bendata ha deciso che tutto questo meritava un riconoscimento.

Una vincita fantastica ma che, visto il tempo trascorso, ha rischiato di svanire. Come raccontato dalla donna, citata da Jamma.it, la scoperta è avvenuta durante il controllo della schedina all’interno della stessa ricevitoria in cui era stata giocata. “L’emozione è stata così forte da farmi mancare il respiro. Non ricordo altro se non lo sguardo del ricevitore, indimenticabile”. Ora il programma di vita: un bel viaggio con la famiglia, offerto da lei. Sì, lei che dal suo lavoro non ha mai guadagnato nulla.