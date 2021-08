La valutazione di questa moneta ha lasciato a bocca aperta schiere di collezionisti. Ben due versioni, rare, esistenti.

L’ambiente dei collezionisti, negli ultimi anni ha certamente subito una vera e propria scossa. Sempre più nuovi appassionati si cimentano con questa nobile arte, con la possibilità insomma di fare bella mostra di particolarissimi oggetti acquistati e gelosamente conservati. Che si tratti di monete, di banconote o di chissà quale prezioso cimelio, avremo la certezza che il tutto verrà considerato in maniera tale da farne addirittura accrescere negli anni, ulteriormente il valore.

Se pensiamo ad esempio alle banconote, alle monete, non può che essere presa in considerazione la vecchia lira, moneta in circolazione nel nostro pase fino ai primi anni del 2000 quando ha lasciato definitivamente posto all’Euro. In questo caso, in alcune situazioni possiamo trovarci di fronte a veri e propri pezzi da collezione dal valore anche molto alto, di cui nella maggior parte dei casi, addirittura ignoriamo l’effettiva valutazione. Ecco di cosa parliamo.

Il suo valore è sorprendente. La 50 lire Vulcano impazza tra i collezionisti

La protagonista assoluta del nostro specifico caso è la moneta da 50 lire denominata, per l’immagine che ne caratterizza una facciata “Vulcano”. Di questa moneta che se cosi si può dire, ha caratterizzato molti decenni della storia del nostro paese, esistono due versioni di prova, coniate rispettivamente nel 1950 e nel 1953. Chiaramente, oggi quelle versioni circolate in misura ristrettissima possono valere abbastanza, ma nei dettagli, quanto?

Nel primo caso ci avviciniamo ad una valutazione di circa 3500 lire se consideriamo come dinamica di vendita l’asta, anche quelle on line. Nella giusta situazione, quindi, il valore di questa moneta è pronto a schizzare. Nel caso invece della versione coniata nel 1953 il valore può addirittura arrivare a 10mila euro ed addirittura superare tale valutazione. Dinamiche da sogno, si potrebbe dire, che offrono valore assolutamente eccezionale ad oggetti fermi nel tempo. Anno dopo anno.

Un mondo prezioso e dorato, quindi, che conosce spesso dinamiche particolari più confacenti ad esempio alla realtà. In quella dimensione si determina, riflette e considera in altro modo, e tutto assume un contorno quasi magico.