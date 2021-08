Il Governo sta seriamente ponderano l’ipotesi di rendere obbligatorio il Green Pass anche su treni, navi e aerei. Ecco il punto della situazione

Mancano pochissimi giorni all’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per accedere ai principali luoghi pubblici, così come stabilito dall’ultimo decreto legge. Tra questi figurano bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, centri benessere e tante altre attività, ma il bacino d’utenza potrebbe ulteriormente allargarsi.

L’Esecutivo infatti sta vagliando l’idea di introdurlo anche per i mezzi di trasporto come treni, navi e aerei. Non sono in programma restrizioni inerenti le corse urbane e regionali. Nel caso bisognerebbe ovviare al problema dei controlli a bordo per i traporti locali e istituire una figura preposta a questo genere di lavoro.

Green Pass su treni, navi e aerei: le ultime novità in merito

Per quanto concerne invece quelli a lunga percorrenza, basterà esibirlo al momento dell’ingresso, così come si fa per i biglietti e i documenti d’identità. La raccomandazione è quella di avvalersi del titolo ufficiale e non di pass contraffatti comprati online solo per raggirare il problema mobilità.

In rete sono disponibili diverse opportunità in tal senso sia su Telegram che su Whatsapp (in questo caso si tratta di una vera e propria truffa) e in molti stanno virando in questa direzione. Nulla di più sbagliato visto che si rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie oltre che in una denuncia dagli effetti spiacevoli.

Ad ogni modo il Governo sta chiedendo alla Regioni di disporre dei piani per il potenziamento dei servizi di trasporto in vista della riapertura delle scuole. Nei prossimi giorni la tematica sarà uno dei principali oggetto di discussione, onde evitare pericolosi disagi a partire da settembre.

La capienza dei bus e delle metropolitane in base a ciò che ha stabilito il Cts non deve superare l’80%, motivo per cui è più che plausibile prendere delle contromisure. Intanto sul fronte politico continuano i dissidi riguardanti l’obbligo di esibizione del Green Pass. Alcuni partiti tra cui la Lega, premono affinché si posticipi il provvedimento almeno alla fine di agosto.