Sulla nota applicazione di messaggistica istantanea sono disponibili vari canali attraverso cui è possibile acquistare il Green Pass. Scopriamo come funziona

Il Green Pass è pronto a far capolino nelle nostre vite. Se non lo si possiede non sarà possibile compiere molteplici attività quotidiane. Non tutti però sono disposti a vaccinarsi o a effettuare tamponi ogni qualvolta bisogna andare in qualche luogo pubblico.

La logica conseguenza è la nascita di movimenti alternativi che millantano Certificati verdi non veritieri in cambio di somme di denaro non di poco conto. Ad esempio su Telegram esistono vari canali che si occupano di ciò, ma è bene rammentare che si tratta di una truffa.

Green Pass: ecco la simulazione d’acquisto

Infatti non è detto che una volta pagata la somma, il pass venga poi realmente recapitato e anche nel caso il tutto andasse a buon fine, in caso di controllo accurato si rischia di incorrere in guai seri.

A tal proposito il portale rollingstone.it ha simulato l’acquisto dal canale “Green Pass QR Code” che vanta circa 50.000 iscritti e finora ha fornito nel Bel Paese circa 1200 certificati fasulli.

Il complice del sito che si è presentato con un nome di fantasia, ha ottenuto tutte le info del caso in appena 10 minuti. A quel punto oltre al denaro (da inviare esclusivamente tramite metodi non tracciabili come Bitcoin, buoni Amazon e Paysafecard) gli sono stati richiesti la foto del documento d’identità e il codice fiscale.

Per un Green Pass digitale sono necessari 200 euro, per quello fisico addirittura 300 euro. Nel messaggio di risposta è stato inoltre ribadito che sono documenti rilasciati dal sistema sanitario europeo e non essendo editati risultano validi ad ogni controllo. Al momento alcuni lo hanno utilizzato con successo, altri invece no, ma con tutta probabilità visto l’imperversare di questi movimenti loschi, ci saranno procedure di verifica ancor più ferree.

Un mercato ancora in fase embrionale che vista la situazione potrebbe conoscere una rapida espansione per poi sgonfiarsi con il fitto lavoro da parte delle autorità competenti.